  • BIST 88.135
  • Altın 145,272
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8048
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

Kırmızı halının en seksileri

»
Kırmızı halının en seksileri
Kırmızı halının bugüne kadar gördüğü en rüküş kıyafetler

Şimdiye dek katıldıkları tüm davetlerde giydikleri kıyafet ile göz doldurdular.

808898_0.jpg808898_1.jpg808898_2.jpg808898_3.jpg808898_4.jpg808898_5.jpg808898_6.jpg808898_7.jpg808898_8.jpg808898_6-001.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ELÇİN SANGU'NUN BEBEKLERİ VAR!24 Şubat 2017 Cuma 15:19
  • PEKİ SEN NEREDEYDİN?24 Şubat 2017 Cuma 13:21
  • "İstanbul Kırmızısı"na özel klip!24 Şubat 2017 Cuma 13:04
  • Didem Soydan'ın fotoğraf isyanı24 Şubat 2017 Cuma 12:58
  • Hadise 3 saat Hakan Sabancı'yı bekledi!24 Şubat 2017 Cuma 12:50
  • Vücudumu seviyorum24 Şubat 2017 Cuma 12:28
  • İş görüşmesinde olay yarattı24 Şubat 2017 Cuma 12:19
  • Sokakta büyük ilgi gördü!23 Şubat 2017 Perşembe 15:20
  • Gamze 'evet' dedi?23 Şubat 2017 Perşembe 15:10
  • Şimdi moda bu!23 Şubat 2017 Perşembe 14:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim