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Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı

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Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı
New York Madison Square Garden’da düzenlenen 60. Grammy Ödül Töreni dün akşam gerçekleştirildi. Davetliler tören öncesi kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel yıldızlar şık giyimleriyle göz kamaştırdı.

 

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