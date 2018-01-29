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Kırmızı Halıda Şıklık Yarışı
New York Madison Square Garden’da düzenlenen 60. Grammy Ödül Töreni dün akşam gerçekleştirildi. Davetliler tören öncesi kırmızı halıda boy gösterdi. Güzel yıldızlar şık giyimleriyle göz kamaştırdı.
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