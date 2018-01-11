Kırmızı Elbise Krizi

75. Altın Küre Ödül töreni sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etmek ve tacize karşı siyaha büründü. Hollywood yıldızları protesto olara siyah giydi. Kırmızı tercih ettiğui için eleştiri oklarının hedefi olan Blanca Blanco duruma açıklık g

11 Ocak 2018 Perşembe75. Altın Küre Ödülleri’nde tüm yıldızlar, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini protesto etmek ve cinsel saldırı kurbanlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtmek için kırmızı halıda siyah giyerek birleşti. Birkaç kişi hariç. İşte onlardan biri de oyuncu Blanca Blanco'ydu

Erkek konukların bile siyah giydiği törende Blanco iddialı kırmızı bir elbise tercih etti. Bu nedenle de çok eleştirildi. "Asi" diye nitelendirildi.

Bazıları onu dayanışmaya katılmamakla suçladı, bazıları da bir daha Hollywood'da iş bulamayacağını bile söyledi.

Ama Blanca Blanco'yu destekleyenler de oldu. Blanco bu kadar eleştirilen kıyafet tercihinin nedenini çok basit bir cümleyle açıkladı.

36 yaşındaki güzel oyuncu kırmızı elbise giydiğini çünkü bu rengi sevdiğini belirtti.

Blanco bu renk giymesinin kadın yıldızların eylemine karşı olduğu anlamına gelmediğini vurguladı.