  • BIST 91.686
  • Altın 211,778
  • Dolar 5,3854
  • Euro 6,1313
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Kirli işleri bıraktı, çete tarafından öldürüldü

»
Kirli işleri bıraktı, çete tarafından öldürüldü
Danimarka’da uyuşturucu kaçakçılığı, soygun, haraç ve şiddet eylemleriyle bilinen ‘Los Guerreros’ (Savaşçılar) adlı çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapan Türk asıllı Nedim Yaşar, başkent Kopenhag’da öldürüldü.

31 yaşındaki Yaşar’ın suç dünyasından kurtuluşunu anlattığı “Rodder” (Kökler) adlı kitabının pazartesi akşamı 19.30’da yapılan tanıtım toplantısından çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğradığı ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybettiği açıklandı.

cete.jpg

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrıldığı ve pişmanlık yasasından yararlandığı belirtilen Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu.

cete-001.jpg

Türkiye’de doğan ve dört yaşında ailesiyle birlikte Danimarka’ya göç eden Yaşar’ın ölüm haberinin ardından Danimarka Adalet Bakanı Soren Pape Poulsen taziye mesajı yayınladı. Twitter açıklamasında Bakan, “Öyle üzgün ve son derece anlamsızım ki... Nedim’le tanışmıştım. Tüm kalbiyle yeni bir hayat kurmak ve başkaları için fark yaratmak isteyen bir adamla tanışmıştım. Tüm düşüncelerim dostları ve ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayıp altını belediye görevlisi buldu!16 Kasım 2018 Cuma 22:30
  • İstanbul’da akademisyenlere operasyon!16 Kasım 2018 Cuma 14:22
  • Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için randevu talep etti16 Kasım 2018 Cuma 13:37
  • Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması15 Kasım 2018 Perşembe 17:08
  • Ünlü iş adamı Gültekin'i öldüren 3 kişinin kimliği tespit edildi15 Kasım 2018 Perşembe 12:57
  • Kar yurdu esir aldı!15 Kasım 2018 Perşembe 12:54
  • Hatay'daki tarihi meclis, künefeci yapılmış!15 Kasım 2018 Perşembe 12:37
  • Ulaştırma Bakanı açıkladı: İstanbul'a 10 köprü daha geliyor15 Kasım 2018 Perşembe 12:19
  • İstanbullular yarına dikkat!14 Kasım 2018 Çarşamba 20:25
  • Semra Özal sıkıntıda!14 Kasım 2018 Çarşamba 19:24
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim