Kirli işleri bıraktı, çete tarafından öldürüldü

Danimarka’da uyuşturucu kaçakçılığı, soygun, haraç ve şiddet eylemleriyle bilinen ‘Los Guerreros’ (Savaşçılar) adlı çetenin liderliğinden ayrılarak radyo programcılığı yapan Türk asıllı Nedim Yaşar, başkent Kopenhag’da öldürüldü.

31 yaşındaki Yaşar’ın suç dünyasından kurtuluşunu anlattığı “Rodder” (Kökler) adlı kitabının pazartesi akşamı 19.30’da yapılan tanıtım toplantısından çıktıktan sonra silahlı saldırıya uğradığı ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybettiği açıklandı.

Nedim Yaşar’ın tehditler aldığı ve geçen yıl polisin kendisine alarm telefonu verdiği, ancak saldırıya uğradığı sırada bu telefonun yanında olmadığı öğrenildi.

Baba olacağını öğrendikten sonra çeteden ayrıldığı ve pişmanlık yasasından yararlandığı belirtilen Yaşar, yerel bir radyoda yaptığı programda sık sık anılarından ve deneyimlerinden bahsediyordu.

Türkiye’de doğan ve dört yaşında ailesiyle birlikte Danimarka’ya göç eden Yaşar’ın ölüm haberinin ardından Danimarka Adalet Bakanı Soren Pape Poulsen taziye mesajı yayınladı. Twitter açıklamasında Bakan, “Öyle üzgün ve son derece anlamsızım ki... Nedim’le tanışmıştım. Tüm kalbiyle yeni bir hayat kurmak ve başkaları için fark yaratmak isteyen bir adamla tanışmıştım. Tüm düşüncelerim dostları ve ailesiyle birlikte” ifadelerini kullandı.