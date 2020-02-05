Kırklarelispor - Fenerbahçe: 0-3 (Maç Özeti)

Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kırklarelispor, evinde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 43. ile 52. dakikalarda Mevlüt Erdinç ve 57'de Rodrigues kaydetti.

Fenerbahçe, Kadıköy'deki rövanş öncesi avantaj elde etti.

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK YARISININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

20. dakikada Mevlüt'ün pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunta, top kaleci İbrahim Demir'den döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.



İKİNCİ YARI:



50. dakikada Kırklarelispor savunmasının uzaklaştırdığı top Zajc’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.

52. dakikada Zajc’ın pasıyla ceza sahasının sol tarafından topu kontrol eden Mevlüt, rakibini geçip uzak köşeye şık bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-2

57. dakikada Zajc’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Isla, kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada Rodrigues’in şutunda kaleci İbrahim’den dönen topa İbrahim Sürgülü ters bir vuruş yaparak kendi ağlarına gönderdi. 0-3

83. dakikada Zajc’ın soldan yaptığı ortada savunmadan seken top yine bu futbolcuda kaldı. Bu kez direkt kaleye yönelen Zajc, ceza sahasına girer girmez şutunu çekti ancak savunma son anda topu kornere attı.

90. dakikada Caner’in savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Deniz, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ancak meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Kerem Ersoy xx, Mustafa Savranlar xx

Kırklarelispor: İbrahim Demir x, Davut Babur xx, İbrahim Sürgülü x, Müslüm Aydoğan xx, Serkan Sözmen x, Emre Keleşoğlu x (Ümit Can Tokcu dk. 72 x), Yüksel Şişman x (Emre Balkı dk. 56 x), Caner Koca x, Enis Çeliksu x (Deniz Ataç dk. 65 x), Mert Sinan Pekesen x, Hacı Ömer Doğru x

Yedekler: Umut Kaya, Malik Karaahmet, Görkem Bitin, Yusuf Çelik

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Fenerbahçe: Harun xxx, Isla xxx (Murat Sağlam dk. 68 xx), Adil Rami xx, Jailson xx (Falette dk. 61 xx), Deniz xxx, Mehmet Ekici xxx, Tolgay xxx, Ferdi xxx, Rodrigues xxx (Dirar dk. 61 xx), Zajc xxx, Mevlüt xxx

Yedekler: Erten, Altay, Ozan, Tolga, Allahyar, Vedat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Mevlüt (dk. 43 ve dk. 52), İbrahim Sürgülü (dk. 57 kk.) (Fenerbahçe),

Sarı kartlar: Hacı Ömer Doğru (Kırklarelispor), Ferdi, Adil Rami, Murat Sağlam (Fenerbahçe)

İLK 11'LER

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, İbrahim Sürgülü, Müslüm, Serkan, Emre, Enis, Yüksel, Caner, Mert, Hacı Ömer.

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Tolgay, Ferdi, Garry Rogrigues, Miha Zajc, Mevlüt

KIRKLARELİ'DE KUPA HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma, Kırklareli'nde büyük heyecan oluşturdu.



Tarihinde ilk kez büyük bir başarı göstererek Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ile Medipol Başakşehir'i eleyip çeyrek finale adını yazdıran GMG Kırklarelispor, çarşamba günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Yeşil-beyazlı ekibin iç sahadaki Fenerbahçe maçına saatler kala futbolseverlerin heyecanı da artıyor.



Futbol camiasında son dönem başarılarıyla adından söz ettiren yeşil-beyazlı ekip, bazı Fenerbahçe taraftarlarınca da destekleniyor.



"RÜYA GERÇEK OLDU"



Esnaf Burak Süzülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklarelispor'un tarihinin en önemli maçına çıkacağını söyledi.



Kırklarelispor'un bugünlere gelmesinden dolayı onur ve gurur duyduklarını belirten Süzülmüş, yeşil-beyazlı takımın rüyaları gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.



Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmenin kentte büyük heyecan oluşturduğunu anlatan Süzülmüş, "Bizim seviyemizde bir takım için bu çok büyük bir başarı. Çok güzel günler yaşıyoruz. Günlerdir bunun heyecanı var. Bu noktaya gelene kadar 3 Süper Lig takımı eledik. Ama ilk defa şehirde birçok insanın desteklediği büyük bir takım bu sefer şehre rakip olarak geliyor. Bu da insanlarda değişik duygulara sebep oluyor. Bizim takımımız bizim kimliğimizde yazıyor. Herkes önce şehrinin takımına sahip çıksın." diye konuştu.



Esnaf Vecdi Yüce de Fenerbahçeli olmasına rağmen yaşadığı kentin takımını destekleyeceğini söyledi.



Kırklarelispor'un başarılarıyla herkesi çok mutlu ettiğini ve onurlandırdığını dile getiren Yüce, takımın tüm kente heyecan verdiğini kaydetti.



"Trakya olarak böyle bir başarıya ihtiyacımız vardı." diyen Yüce, şunları kaydetti:



"Fenerbahçeli olarak Kırklarelispor'un yanında yer alıyorum. Maça gideceğim ve inşallah Kırklarelispor bu turu da atlayarak bizleri daha da gururlandıracak. Doğduğumuz büyüdüğümüz şehrin takımına destek vereceğiz. Fenerbahçe tabii ki Türkiye çapında tuttuğumuz Avrupa'da, dünyada başarılarını istediğimiz takım ama Kırklarelispor bizim ev sahibi takımımız. Kırklarelispor'u destekliyoruz ve her zaman yanındayız."



Erol Ateş de Fenerbahçe gibi büyük bir takımın Kırklareli'ne gelecek olmasının herkesi sevindirdiğini belirtti.



Kırklarelispor'un Fenerbahçe karşısında galip geleceğine inandıklarını ifade eden Ateş, "İnşallah bu maçı kazanacağız diye ümit ediyoruz. Çok büyük heyecan var. Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı burada ağırlayacağımız için heyecan yaşanıyor." dedi.

MAÇ İÇİN GÜNLER ÖNCESİNDE KENTE GELDİ



İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Ergun Reze, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu vurguladı.



Maç için kente günler öncesinde gelerek otele yerleştiğini aktaran Reze, maç saatini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Torunlarıyla maça gideceğini belirten Reze, şöyle konuştu:



"İstanbul'dan Kırklareli'ne geldim maç için. Koyu Fenerbahçe taraftarıyım ama Kırklarelispor'u destekleyeceğim. Gönlümüz Kırklarelispor'dan yana. Biz buraya Kırklarelispor'u desteklemeye geldik. Çok heyecanlıyız. Fenerbahçe gol attığında çok üzülürüm. Kırklarelispor'un da Fenerbahçe'nin de yeri bende çok ayrı ama Kırklarelispor daha ağır basıyor."



Öte yandan, maç öncesinde kente gelmek isteyen bazı taraftarlar ise otellerde yoğunluğa neden oldu. Kentteki otellerin doluluğu yüzde 70'e ulaştı.