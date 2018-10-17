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Kırım'da patlama!

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Kırım'da patlama!
Kırım'da bir okulda patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Kırım'da bulunan Kerç kentindeki bir okulda gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 13 kişinin yaşamını yitirdiği ve 50 kişinin yaralandığı belirtildi. Patlamadan etkilenenlerin ambulanslarla hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Patlamada ölenlerin çoğunun öğrenciler olduğu aralarında okul çalışanlarının da bulunduğu belirtildi.

Rusya Ulusal Anti-Terör ekipleri, şu an için tam olarak belirlenemeyen bir patlayıcı cihazın infilak etmesi sonucu olayın meydana geldiğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik güçlerini patlamanın nedeninin ortaya çıkarılması için görevlendirdi. Rusya, patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı.

 

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