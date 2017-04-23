Kırıkkale'deki fuhuş çetesi operasyonunda anne ile iki oğlu tutuklandı

Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden anne N.A, çocukları O.A ve H.A., fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekiplerince Yahşihan İlçesi'nde kiraladıkları apartman dairesinde fuhuş yapan ve yaptırdıkları tespit edilerek suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 4'ü kadın 7 kişiden anne ile 2 oğlu tutuklandı.



Fuhuş ihbarı üzerine takibe geçen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi'nin bulunduğu Yahşihan İlçesi, Yenişehir semtinde bir apartmandaki daireye baskın düzenledi. Özbekistan uyruklu 57 yaşındaki N.A. adlı kadın, erkek çocukları 32 yaşındaki O.A., 30 yaşındaki H.A., gözetleyici konumunda bulunan 42 yaşındaki Y.Y., para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen kadınlardan Özbekistanlı 40 yaşındaki G.I. ve Kırgızistanlı 30 yaşındaki Z.Z. ile G.H. düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları tespit edilen 7 kişi, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.



Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden anne N.A, çocukları O.A ve H.A., fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklanarak Keskin Cezaevi'ne gönderildi. Kırgızistanlı G.C. ve Z.Z. ile Özbekistanlı G.I. adlı kadınların sınır dışı edilmesine karar verilirken., Y.Y. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.