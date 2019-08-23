Medyafaresi.com'un haberine göre; Suriye’de başlayan iç savaşın yarattığı çatışma bölgelerinde filizlenen radikal dinci terör örgütü IŞİD, bir süredir sessizliğe bürünmüş durumda.
Bu sessizliğin sebebi, IŞİD’in Türkiye sınırları dışındaki faaliyet bölgelerine yoğunlaşması. Suriye ve Irak’taki silahlı mücadelesi örgütün uzunca bir süre boyunca Türkiye’yi ikinci plana atmasına neden olmuştu.
Ancak, yakın dönemde yakıp yıktığı kuzey Suriye ve Irak’taki hakimiyet alanlarının büyük bölümünü ABD destekli silahlı Kürt gruplarına bırakmak zorunda kalan IŞİD, mayıstan itibaren Türkiye’yi bir kez daha hedef tahtasına koydu.
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KIRIKKALE'DE IŞID'İN MEZAR EVİ BULUNDU!
İŞİD'in Türkiye'de hala faaliyet yürütüp yürütmediği merak konusu. Kırıkkale'de bu kapsamda yapılan bir operasyonda, Temmuz ayında, hücre evinde "örgüt içi infazı" gerçekleştiren 5 kişiden üçü tutuklandı, iki kişi aranıyor.
Medyafaresi.com'un haberine göre; Suriye’de başlayan iç savaşın yarattığı çatışma bölgelerinde filizlenen radikal dinci terör örgütü IŞİD, bir süredir sessizliğe bürünmüş durumda.
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