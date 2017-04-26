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Kiraz’ın kızlarının kaderi değişiyor

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Kiraz’ın kızlarının kaderi değişiyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, para karşılığı zorla evlendirilen Kirazlı kızları kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. İlçede yapılacak üç günlük toplantıda saha çalışmalarının ışığında çözüm önerileri değerlendirilecek.

 Kiraz'da para karşılığı evlendirilen kız çocuklarıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Sosyolog ve psikologlardan oluşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri sahada yaptıkları araştırmaları tamamladı.

İlçede yapılacak ve üç günlük toplantıda, Kiraz'ın kızları için yapılacaklar ele alınacak.

İzmir'in Kiraz ilçesi Sırımlı ve Olgunlar Köyü'nde geçtiğimiz Şubat ayında kız çocuklarının küçük yaşta evlendirildiği, ailelerinin de bu evliliklerden 20-40 bin lira para aldığı ortaya çıkmıştı.

Skandal kamuoyunda büyük tepki yaratmış, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri bölgede çalışma başlatmıştı. Yaklaşık iki aydır Sırımlı ve Olgunlar Köyü'nde birçok sosyolog ve psikolog, aileler ve kız çocuklarıyla görüştü. Bu çalışmalarının ardından, sıra üç gün sürecek toplantılar dizisine geldi. Kiraz'da bugün başlayacak toplantılarda Kirazlı kız çocuklarını para karşılığı evliliklerden korumanın yol haritası çizilecek.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri, Kiraz Belediyesi yetkilileri, Kiraz Kaymakamlığı birim müdürleri, rehber öğretmenler, sosyolog ve psikologların katılacağı toplantılarda iki köyde yer alan akıl almaz gelenek ile ilgili hangi çalışmalarının yürütüleceği belirlenecek. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Bakanlık yetkilileri ile gerçekleştireceğimiz 3 günlük toplantının ardından yol haritamız belirlenecek. Kiraz'ın kızları için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Özçınar, "Farkındalık yaratmak adına ilk göreve geldiğimiz anda eğitim çalışmalarına başladık. Geçtiğimiz günlerde de Jandarma ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile 'Kiraz Dalında Güzel' isimli bir tiyatro oyunu sahneledik. Bu oyunla kız çocuklarımızın meslek sahibi olmasının önemine dikkat çektik" diye konuştu.

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