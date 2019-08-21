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KIRAN OPERASYONU BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR!

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KIRAN OPERASYONU BAŞARIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR!
TSK'nın yürüttüğü terör örgütü PKK'ya karşı kıran operasyonu başarıyla sürdürülüyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, terör örgütü PKK'ya yönelik üç ilde yürütülen Kıran Operasyonu kapsamında, Van'ın Gürpınar ilçesi Bulgurlu Dağı bölgesindeki birliklerde denetlemelerde bulundu.
Van, Hakkari ve Şırnak il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan Kıran Operasyonu devam ediyor.
Jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 3 ilin kırsal bölgelerinde sürdürülen operasyon kapsamında Van'a gelen Çetin, operasyona katılan birlikleri denetledi, komutanlardan bilgi aldı.
Çetin operasyon hakkında, "Dağlar teröristlerden tamamen temizlenmiş durumda. Kalan unsurlar varsa en kısa zamanda temizleyeceğiz. Bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için hep birlikte çalışıyoruz" dedi.

 

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