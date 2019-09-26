Ana Sayfa
Günün Haberleri
Arşiv
Sitene Ekle
BIST
102.214
Altın
273,685
Dolar
5,6557
Euro
6,1839
İstanbul
25 °C
Ankara
25 °C
İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM
KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
"SORUMLU BENİM"
RUHANİ 'ARTIK TOP BORÇLU OLAN ABD'DE'
EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!
CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!
RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!
YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!
İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
JENNİFER LOPEZ, YENİ FİLMİ İÇİN ÖDÜLLERİ BEKLİYOR!
GENÇ İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!
MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM!
ÜNLÜ MODEL STELLA MAXWELLA'DAN BÜYÜK AYIP!
TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN OLAY ÇIKIŞ!
ADNAN OKTAR VE ÇETESİ, YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
YAZAR
MAGAZİN
GÜNCEL
SİYASET
DÜNYA
SPOR
BİLİM & TEKNOLOJİ
EKONOMİ
SAĞLIK & YAŞAM
KÜLTÜR SANAT
KADIN
SİNEMA
SON DAKİKA
İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM
KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
Ana Sayfa
»
Güncel
26.09.2019 13:45
Terör örgütüne yönelik operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor.
Operasyonda, 1125 personel, 75 operasyonel TİM görev alıyor.Kıran operasyonları kapsamında 2'si gri listede olmak üzere toplam 48 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
Kıran4
,
terörist
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN
GALERİLER
Diğer Haberler
İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM
İstanbul'da saat 14:00'te şiddetli bir deprem oldu. İlk gelen bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.8...
KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
Terör örgütüne yönelik operasyon Ağrı-Kars-Iğdır üçgeninde yürütülüyor.
"SORUMLU BENİM"
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin, "Bu olay benim sorumluluğum altında oldu, tüm sorumluluğu üstleniyorum." dedi.
EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!
Mikonos tatiline devam eden Eda Taşpınar, Instagram’dan paylaştığı bikinili fotoğrafıyla binlerce beğeni aldı.
CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!
Komedyen Cem Yılmaz, akraba oldukları söylenen Reynmen sorulunca herkesi şaşırtan bir yanıt verdi.
YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!
Türkiye'nin resmi bahis organizasyonu İddaa’da büyük bir kriz yaşanıyor. Esnaf odasının organizasyonu ile ülke genelinde bayiler 3 gün boyunca iş yavaşlatma eylemi başlattı.
İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
16 Eylül 2019 Pazartesi 16:53
JENNİFER LOPEZ, YENİ FİLMİ İÇİN ÖDÜLLERİ BEKLİYOR!
16 Eylül 2019 Pazartesi 16:43
GENÇ İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!
16 Eylül 2019 Pazartesi 16:34
MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM!
16 Eylül 2019 Pazartesi 16:29
ÜNLÜ MODEL STELLA MAXWELLA'DAN BÜYÜK AYIP!
16 Eylül 2019 Pazartesi 16:24
TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN OLAY ÇIKIŞ!
16 Eylül 2019 Pazartesi 16:14
ADNAN OKTAR VE ÇETESİ, YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
16 Eylül 2019 Pazartesi 15:55
PAMELA ANDERSON'DAN KAZ CİĞERİ ZAFERİ!
16 Eylül 2019 Pazartesi 15:47
PUTİN VE RUHANİ, ANKARA'DA!
16 Eylül 2019 Pazartesi 15:35
DİDEM SOYDAN, DİZİLERDE ARTIK OYNAMAYACAK!
16 Eylül 2019 Pazartesi 15:20
FOTO GALERİ
Şarap gibi kadın
Sahilde Yürek Hoplattı!
Öyle Pozlar Verdi ki...
VİDEO GALERİ
Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
SON DAKİKA HABERLER
14:02 -
İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM
13:45 -
KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
12:49 -
"SORUMLU BENİM"
12:38 -
RUHANİ 'ARTIK TOP BORÇLU OLAN ABD'DE'
19:46 -
EDA'DAN SEZONA BOMBA VEDA!
19:43 -
CEM YILMAZ'DAN ŞOK CEVAP!
17:13 -
RUHANİ ANKARA'DAYKEN, TRUMP, ONU TWİTTER'DAN SUÇLADI!
17:01 -
YILDIRIM DEMİRÖREN'E SATILAN İDDAA'DA KRİZ ÇIKTI!
16:53 -
İMAMOĞLU'DAN ERDOĞAN'A GÖNDERME!
16:43 -
JENNİFER LOPEZ, YENİ FİLMİ İÇİN ÖDÜLLERİ BEKLİYOR!
16:34 -
GENÇ İŞSİZLİK GİDEREK ARTIYOR!
16:29 -
MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM!
16:24 -
ÜNLÜ MODEL STELLA MAXWELLA'DAN BÜYÜK AYIP!
16:14 -
TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR'DEN OLAY ÇIKIŞ!
15:55 -
ADNAN OKTAR VE ÇETESİ, YARIN MAHKEMEYE ÇIKIYOR!
ÇOK OKUNANLAR
1
İSTANBUL'DA 5.9 ŞİDDETİNDE DEPREM
2
RUHANİ 'ARTIK TOP BORÇLU OLAN ABD'DE'
3
"SORUMLU BENİM"
4
KIRAN-4 OPERASYONU BAŞLADI
DÜN
|
BU HAFTA
|
BU AY
Ana Sayfa
|
Künye
|
İletişim
|
Sık Kullanılanlara Ekle
|
RSS
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 |
Haber Sistemi
:
CM Bilişim