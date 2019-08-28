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KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!

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KİRADA EVİ OLANLAR DİKKAT!
Kirada evi olanlar dikkat! Bu haber hepinizi yakından ilgilendiriyor. Evin emlak değerinin altında kira gösteren ev sahipleri incelemeye takıldıklarında aradaki farkı cezalı olarak ödeyebilirler.

Uçankuş.com'un haberine göre; Evin emlak vergi değeri 300 bin lira ise, o gayrimenkulün kira geliri yıllık 15 bin liradan daha aşağı olamaz. Emlak vergi değerinin yüzde 5'inden daha az kira geliri olamaz. Yasaya göre kural böyle... (Gelir Vergisi Kanunu Md.73) Eğer mülk sahibi 15 bin liradan daha düşük kira geliri beyan ediyorsa, Maliye her an aradaki farkın vergisini cezalı olarak isteyebilir.
Okur sorusu: Gerçekten de aylık bin lira, yıllık 12 bin lira (15 bin liranın altında) kira gelirim var. (Evin emlak vergi değeri 300 bin lira.) Bu durumda; evin değerinin yüzde 5'ini mi ( 15 bin lira) kira geliri olarak beyan etmem gerekiyor? Bana ödenmeyen kiranın vergisini mi ödeyeceğim?
Maliye yüzde 5'lik emsal kira bedeli konusunda mülk sahiplerine esneklik tanıyor. Özet olarak "Gerçekte yüzde 5'in altında kira geliri elde etmişseniz, tahsil ettiğiniz kira gelirine ilişkin havale makbuzu, banka dekontu ve kira sözleşmesi gibi belgeleri saklayın, istenildiğinde de bize ibraz edin, o zaman evin değerinin yüzde 5'nin altında kira geliri beyan ettiniz diye cezalı duruma düşmezsiniz" diyor. (Gelir İdaresi Başkanlığı, 13 Temmuz 2011 Tarih ve 956 sayılı özelge)

 

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