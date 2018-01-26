"Kıpırdayamaz Hale Gelecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Azerbaycan delegasyon başkanı Prof. Samad Seyidov'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili "Zor bir coğrafya ve k

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Genişletilmiş il Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

"2018 yılındaki bu ilk İl Başkanları toplantımızın ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Zeytin Dalı operasyonunu yürüten kahraman askerlerimize yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Dün Hatay'a giderek hareket merkezindeki askerlerimizi ziyaret ettik. Sahadaki birlikleri komutan eden 2. Ordu Komutanımız İsmail Metin Temel Paşamızdan ve diğer arkadaşlarımızdan son durumla ilgili bilgileri aldım.

'KIPIRDAYAMAZ HALE GELECEKLER'

Komutanlarımızdan kendi sorumluluk alanlarındaki hususları değerlendirmelerini istedik. Askerlerimiz ve sahadaki birliklerimizin morallerinin en üst düzeyde olduğunu görmek bizleri gerçekten mutlu etti. Çok kötü hava şartlarında icra edilen operasyonlarımızda en küçük aksaklık olmadığını yerinde görmekten ayrıca memnuniyet duydum. Zeytin Dalı operasyonu açık bir ikaz, fiili bir örnek olmuştur. Güya bize karşı yıllardır hazırlanmış, 90 santimlik beton kaplı sığınakları birer birer imha ederek kararlı ve güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Yakın bir zamanda terör örgütü adeta kıpırdayamaz hale getirilecektir.

'ORDUMUZUN ELİNDE ÇOCUK KADIN YOK'

Tabii terör örgütünün ve onlara akıl verenlerin alçaklıkları bitmiyor. Bölücü terör örgütünün kadın çocuk yaşlı demeden kendisine karşı çıkanı katleden bir güruh olduğunu biliyoruz. Bizim ordumuzun elinde çocuk, kadın kanı masum kanı yoktur hiç bir zaman da olmayacaktır.

'YERLİ VE MİLLİ DEĞİLLER'

Bazı kesimler bunu iyi duysunlar. Bugün operasyonun 7. günü. 343 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar tespit edilenler. Bundan rahatsız olan, sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim savaşa hayır diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar barışa evet dediklerini duymadık. Bunlar bugüne kadar güneydoğuda, doğuda, vatandaşlarım şehit edildi. İçeride olan terör uygulayıcılarına yönelik en ufak açıklama duyduk mu? Duymadık. Bunlar bu işin içindeler. Kandil'e kadar gidip, ondan sonra yazdıkları kitaplarla kendilerine kaynak temin etmeye çalışanların teröristlerin karşısında dikildiklerini duymadık. PYD, YPG, DEAŞ, PKK, bütün bu terör örgütlerinin yapmış olduğu taciz hareketlerine karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedemeyen bu sözde kişiler veya dernek kusura bakmasınlar. Attığımız adım kararlı bir adımdır.

'TÜNELLER AÇILIRKEN NERDEYDİNİZ?'

Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bundan taviz vermeyeceğiz. Bu beyefendiler, bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Bu ülkenin dertleri ile dertlenmediler. Hiçbir zaman kalkıp da bu ülkede mağdur olan insanlar acaba, et dağıtan Yasin niçin öldürüldü? bunun hesabını sormadılar. İşte biz bunun hesabını soruyoruz. Çözüm için çok gayret ettik ama bunlar hiçbirinden anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Ayın 20'sinde adımı attık, Mehmetlerimizle inandığımız yolda yürüyoruz. Çok sabrettik, çözüm için çok gayret ettik. Ama bunları anlamadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı. Beklenen gündü bu. İşte şimdi süreç kararlı bir şekilde devam ediyor. Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine ve teröristlerine yöneliktir.

'AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA HAREKETİ İSTİLA OLARAK GÖSTERMEK İSTEYENLERE SÖYLÜYORUM...'

Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda hareketi istila olarak göstermek isteyenlere söylüyorum. Gidin önce, Libya'da, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, müstevli olarak hareket etmemiştir. Azeri vekil Seyidov kardeşime de teşekkür ediyorum. Tabipler Odası çukurlar açılırken sesiniz çıktı mı? Tüneller açılırken neredeydiniz.

'3.5 MİLYON MÜLTECİ KARDEŞİMİZİN KENDİ TOPRAKLARINA DÖNMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

Birileri ısrarla operasyon sınırlı olsun diye telkinde bulunuyor. Ben de telefon görüşmesinde bu birilerine söyledim. Gücü hoyratça kullanmaya kalksak. Tanklarımızla, toplarımızla, dümdüz edip geçsek bu operasyon birkaç günlük iştir. Kalkan olarak kullanmaktan çekinmedikleri masum sivillerin can ve mal güvenliğini de dikkate alıyoruz. El Rai, Cerablus, El Bab'daki 2 bin kilometrekarelik alanı 100 bin insanın tekrar evlerine dönerek yerleşmelerine imkan sağladıysak Afrin'de de aynısını yapacağız. Biz ülkemizdeki mülteci kardeşlerimizin kendi topraklarına dönmesini sağlayacağız. Tekrar topraklarına dönebilmelerinin tekrar yollarını açıyoruz."

"SİZ PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMEDİNİZ Mİ?"

Hala Türkiye'yi örtülü veya aleni tenkit hatta tehditlerle yolundan döndürmeye çalışanlar kusura bakmasınlar. Saflarını belirlemiş demektirler. Kısa sürsün diyorlar. Daha 7 gün oldu. Afganistan, Irak ne kadar sürdü. Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansa ne olur. Bir an önce tamamlansın çağrısı, 'Bu insanlar ne kadar gülünç' der hale getiriyor bizi. İş Türkiye'ye gelince bu acelecilik nereden çıkıyor? AB siz PKK'yı terör örgütü ilan etmediniz mi? O kadar akıl tutulması var ki bunlarda. Bir yandan YPG/PYD'yi terör örgütü olarak kabul etmeye başladılar. Bir taraftan da silah onlara akıtılıyor. En büyük üzüntümüz ABD bayraklarıyla bu terör örgütleri bölgede cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Başkan diyor ki bizi bu kadar eleştirmeyin. Tamam ama strejik ortak bize bunu nasıl yapar? NATO Genel Sekreteri 'Türkiye haklı olarak hukukunu korumaktadır' diyor. Kendisine teşekkür ediyorum. ABD neden bu kadar uzak duruyor? Hala Türkiye'deki ABD karşıtlığından bahsediliyor. Biz böyle olsun istemiyoruz. Beraber bu işleri yürütelim istiyoruz."