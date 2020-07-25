  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Kınalıada'da yangın

»
Kınalıada'da yangın
Gelen bir son dakika haberine göre; Kınalıada'da hurdalık alanda yangın, çıktı itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kınalıada'da hurdalık alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri23 Temmuz 2020 Perşembe 18:56
  • Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:13
  • Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?23 Temmuz 2020 Perşembe 15:36
  • Malatya'da Örnek Bir Müdür!09 Temmuz 2020 Perşembe 20:43
  • Özel Haber; Malatya’da bir dünya lezzeti25 Haziran 2020 Perşembe 17:53
  • Son dakika: Gizli saklı kalmadı... Her kelimesi utanç verici! Ivanka Trump...18 Haziran 2020 Perşembe 10:32
  • Yaz Dostum!15 Haziran 2020 Pazartesi 00:51
  • Babalara özel kampanya!14 Haziran 2020 Pazar 13:27
  • Son dakika... Bakanlık ifşa etti! 69 firmada sahtecilik tespit edildi12 Haziran 2020 Cuma 11:04
  • Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik12 Haziran 2020 Cuma 10:38
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim