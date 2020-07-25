Kınalıada'da yangın

Gelen bir son dakika haberine göre; Kınalıada'da hurdalık alanda yangın, çıktı itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Kınalıada'da hurdalık alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.