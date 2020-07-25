Kınalıada'da hurdalık alanda yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
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Kınalıada'da yangın
Gelen bir son dakika haberine göre; Kınalıada'da hurdalık alanda yangın, çıktı itfaiye ekipleri müdahale ediyor
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