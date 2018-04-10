Kimyasal Saldırı Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün telefon görüşmesi yaptığı açıklandı. İki liderin Duma'daki hafta sonu gerçekleşen ve en az 70 kişinin ölümüne sebep olan kimyasal saldırısını görüştüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı. İki liderin, ay başında Ankara'da gerçekleşen ÜDİK toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve'nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.