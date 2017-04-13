Kimyasal katliamı araştıracak ekip Türkiye'de

Dünyayı sarsan Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal katliamla ilgili olarak Lahey'de alınan inceleme kararının ardından, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden bir ekip Türkiye'ye gönderildi.



Suriye İdlib'de geçen hafta aralarında çocukların da olduğu 89 kişiyi öldüren kimyasal saldırıda kullanılan gaz, uluslararası ekip tarafından incelenecek.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) gözlemciler, Türkiye'ye geldi.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan OPCW, 1993'te imzalanan ve dünya çapında kimyasal silahların yasaklanmasını öngören Kimyasal Silahlar anlaşmasını uygulamak amacıyla 1997'de kuruldu.

OPCW

-1993'te imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması sonucu oluşturuldu

-Anlaşmanın yürürlüğe girdiği 1997'de çalışmalarını başlattı

-OPCW'ye 189 ülke üye, üye olmayan 6 ülke kaldı

10 yıl içerisinde 25 bin ton kimyasal silah imha edildi

-2013 itibariyle dünyadaki kimyasal silahların yüzde 80'i imha edildi

-Ancak ABD ve Rusya'nın elinde hala imha edilmemiş binlerce ton kimyasal silah bulunuyor

Türkiye ve İngiltere, daha önce yaptıkları testlerle sarin gazı sonucuna ulaşmıştı. Türkiye Sağlık Bakanlığı dünyaya test sonuçlarını duyururken, İngiltere de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) dün gerçekleşen İdlib oturumunda test sonuçlarını ilan etmişti. İngiltere'nin BM temsilcisi Matthew Rycroft, bilim insanlarının numunelerle yaptığı testlerde sarin veya sarin benzeri bir maddeye rastlandığını söyledi.

Şam rejiminin yaptığı kimyasal katliamın ardından ABD füzelerle Şayrat hava üssünü vurmuştu.

Beşar Esad'ın müttefiği Rusya, saldırıyla ilgili testlerin uluslararası örgütler tarafından yapılmasını istiyor.