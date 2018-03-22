"Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!..
Kimdir bu küstahça lafı eden?.
Aziz Yıldırım nam, 19 yıldır Fener'in başına çöreklenen ve tarihin en fazla Galatasaray şampiyonluğu gören başkan..
Niye bölünmüş Fener?.
Ali Koç, başkanlığa aday olduğunu açıklamış da ondan..
Sen kimsin Ali Koç da, Aziz'e karşı aday olduğunu açıklarsın!.
Bre cahil!.
Sen bilmez misin ki, Aziz demek "Fenerbahçe" demektir. O giderse Fener biter..
Şimdi bu Aziz'e karşı aday olmak, Fenerbahçe'yi bölmek değildir de nedir?.
Ben Aziz'e şaşmıyorum da..
Bu nasıl bir rezilliktir ki, medyada kimsenin gıkı çıkmaz?.
Bu kadar mı esir, bu kadar mı köle bu medya?.
Fener'e değil, Aziz'e köle..
Dahası var.
- BIST 117.802
- Altın 168,001
- Dolar 3,9241
- Euro 4,8356
- İstanbul 8 °C
- Ankara 15 °C
- CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET!
- FETO KAÇIYOR!
- kimsin sen
- ABD ÇİN SAVAŞI
- NARKOTİK BASKINI!
- Şok itiraf!
- Şok İntihar
- Gerçek dostlar Kromozon saymaz!
- Seren ve Yaşar İpek'ten Sözleşme
- Reytinglerde kim birinci oldu?
- Bengü Affetmedi!
- Nives Celsius Skandalı!
- Cem Uzan Kararı!
- Diyanet Atatürk’e Fatiha Okumuyor!
- Kubilay Gecelerde
kimsin sen
"Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!..Kimdir bu küstahça lafı eden?.
"Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AYBABA'YA AĞIR CEZASpor yorumcusu Adnan M. Aybaba hakkında (54) hileli iflas suçlaması ile dava açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aybaba, iflas erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon 427 bin 116 lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla su
Aziz Yıldırım: Ali Koç'un adaylığı Fenerbahçe'yi böldüFenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunarak; "Futbolu yöneten kurum iflas etmiş durumda" dedi. Yıldırım; Ali Koç'un başkan adaylığının Fenerbahçe'yi böldüğünü söyledi.
Kupa Derbisinin Hakemi Belli Oldu!Hafta sonu Süper Lig'te karşı karşıya gelen Beşiktaş ile Fenerbahçe bu kez kupada kozlarını paylaşacak.
Sloganı Belli OlduTürkiye Futbol Federasyonu (TFF), adaylık çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğü 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) logo ve sloganını tanıttı.
- 15:26 - CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET!
- 15:24 - FETO KAÇIYOR!
- 15:17 - kimsin sen
- 15:12 - ABD ÇİN SAVAŞI
- 15:03 - NARKOTİK BASKINI!
- 14:34 - Şok itiraf!
- 14:04 - Şok İntihar
- 17:53 - Gerçek dostlar Kromozon saymaz!
- 17:21 - Seren ve Yaşar İpek'ten Sözleşme
- 17:17 - Reytinglerde kim birinci oldu?
- 17:12 - Bengü Affetmedi!
- 16:56 - Nives Celsius Skandalı!
- 16:49 - Cem Uzan Kararı!
- 16:46 - Diyanet Atatürk’e Fatiha Okumuyor!
- 12:30 - Kubilay Gecelerde
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim