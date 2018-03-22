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kimsin sen

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kimsin sen
"Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!..Kimdir bu küstahça lafı eden?.

"Fenerbahçe artık bölünmüştür!." Halt!..
Kimdir bu küstahça lafı eden?.
Aziz Yıldırım nam, 19 yıldır Fener'in başına çöreklenen ve tarihin en fazla Galatasaray şampiyonluğu gören başkan..
Niye bölünmüş Fener?.
Ali Koç, başkanlığa aday olduğunu açıklamış da ondan..
Sen kimsin Ali Koç da, Aziz'e karşı aday olduğunu açıklarsın!.
Bre cahil!.
Sen bilmez misin ki, Aziz demek "Fenerbahçe" demektir. O giderse Fener biter..
Şimdi bu Aziz'e karşı aday olmak, Fenerbahçe'yi bölmek değildir de nedir?.
Ben Aziz'e şaşmıyorum da..
Bu nasıl bir rezilliktir ki, medyada kimsenin gıkı çıkmaz?.
Bu kadar mı esir, bu kadar mı köle bu medya?.
Fener'e değil, Aziz'e köle..
Dahası var.

HINCAL ULUÇ

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