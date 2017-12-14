Kimsenin Aklına Gelmezdi!

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, külçe altınla kokain alışverişi yapan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda piyasa değeri 28 milyon lira 49 kilogram kokain ile 13 külçe halinde 17 kilogram altın ele geçirdi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Yuliyan M.C.'nin bulunduğu otomobili Kapıkule Sınır Kapısı'ndan itibaren takibe aldı. Uyuşturucu alışverişi yapılana kadar polis takipte kaldı. Şüpheli, Yeşilköy'de alıcılarla buluştu; ekipler harekete geçti. Yapılan baskında Yuliyan M.C. ile alıcılar Ceyhan A. (42), Ahmet Rasim A. (47) ve Songül Ç. (33) gözaltına alındı. Narkotik polisleri yaptığı aramalarda piyasa değeri 28 milyon lira olan 49 kilo 100 gram kokain ile 13 külçe halinde 17 kilo 257 gram altın ele geçirdi. Gözaltındaki 4 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.