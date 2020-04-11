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Kimler Sokağa Çıkabilir? Hangi İşyerleri Açık Olacak? Hangi Şehirlerde Yasak Var?

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Kimler Sokağa Çıkabilir? Hangi İşyerleri Açık Olacak? Hangi Şehirlerde Yasak Var?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta iki günlük (cumartesi-pazar) sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı tüm vatandaşları kapsadı. Ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler gibi yerler 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamının dışında olacak. TBMM çalışanları, acil çağrı merkezler çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerine katılacak kişiler, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar da yasak dışında tutuldu.

AÇIK OLACAK İŞYERLERİ

Yasak kapsamının dışında olacak işyerleri ve kurumlar:

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamül ruhsatlı işyerleri.

Sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin üretiminin yapıldığı işyerleri.

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler.

Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri.

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler

PTT, kargolar dağıtım şirketleri.

Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri.

YASAK KAPSAMI DIŞINDAKİLER

Açık olacak işyerleri ve kurumlarda çalışanlar ile TBMM çalışanları; kamu güvenliğinin sağlanmasında görevliler; acil çağrı merkezler çalışanları; birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemi olanlar; elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi sistemlerin arızalarının giderilmesinde görevli olanlar; basın mensupları; bakımevi, huzurevi, çocuk evleri gibi sosyal merkezlerde çalışanlar yasak kapsamı dışında tutuldular.

YOLA ÇIKANLAR HARİÇ

Genelgede, belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması gerektiğine vurgu yapılırken, “sağlık ve cenaze için verilen hariç seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacaktır. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nın 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması” istendi.

HANGİ ŞEHİRLER YASAK?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Zonguldak.

TELAŞ OLMASIN YASAK PAZAR GÜNÜ BİTECEK

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak, “Devam edecek diye telaş olmasın. Pazar günü saat 24.00 itibariyle bitecektir” dedi.

CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanarak genelgenin ayrıntılarını anlatan Bakan Süleyman Soylu şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığımızla da görüşerek hafta sonu itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vatandaşlardan talebimiz şudur, bir telaşa gerek yok, yarın fırınlar açık, su açık, sadece marketler açık değil. Pazar gününden itibaren devam edecek diye bir telaş söz konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibariyle bitecektir. Tüm hastaneler, eczaneler bunların herhangi bir kısıntı söz konusu değildir.

Karar ile genelgenin açıklanması arasında yarım saat fark var. Yarım saat önceden yayınlamakta bir zarar ziyan yoktur.”

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN YAYINLADIĞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ

Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ili kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;

Bu kapsamda;

1- 10.04.2020 tarihi saat 24:00'den 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.

2- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR

a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;  Gereğini önemle arz ve rica ederim" denildi.

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