ATV'nin yeni dizilerinden Canevim'de Ceylan karakteri ile karşımıza çıkan Biran Damla Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar beğeni topluyor.
Bu arada çekimleri devam eden diziye ara veren güzel oyuncu son günlerde paylaştığı bir fotoğrafla akıllarda soru işareti bıraktı. Teknede poz veren güzel oyuncu soruları yanıtsız bırakırken tekne sahibinin de ismini açıklamaktan çekindi.
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KİMİN TEKNESİNDE POZ VERDİ?
atv'de yayınlanan Canevim isimli dizide Ceylan karakterini canlandıran Biran Damla Yılmaz'ın Instagram paylaşımları büyük ilgi görüyor.
ATV'nin yeni dizilerinden Canevim'de Ceylan karakteri ile karşımıza çıkan Biran Damla Yılmaz'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar beğeni topluyor.
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