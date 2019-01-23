Kimin için yollara düşecek

"Hakan Muhafız" dizisinde rol alacağı iddia edilen Sinem Kobal, yardıma ihtiyaç duyan çocuklar için Iğdır'a gidiyor.

Bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında yollara düşecek olan Kobal, reklam yüzü olduğu markanın desteğiyle çocuklarla buluşacak.

Yakın zamanda Iğdır'a gidecek olan güzel oyuncu, önceden belirlenen köy okullarında ihtiyaç sahibi çocuklara ayakkabı dağıtacak.