Kimi Milyonluk Evini, Kimi Parasını Kaybetti

Yapımı devam eden Çanakkale Köprü dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Köprü’nün geçtiği bölgelerde, düşük fiyata arsa alıp sattığını söyleyen Ramazan B., Üsküdar’daki bir çok esnaftan para topladı. Ramazan B. topladığı paralarla sırra kadem basınca iş

Üsküdar Kanlıca, Çekmeköy, Salacak gibi gözde semtlerde iş yapan birçok kişi bu günlerde kara kara düşünüyor. Hemen hepsi iş sahibi bu kişiler, bir süre önce tanıştıkları Ramazan B. ile girdikleri ‘arsa ticareti’nin kurbanı olmuş durumda. Kimi, arsa başına 20-30 bin lira kazanç elde edecek diye milyonluk evinden oldu, kimi nakit parasını kaybetti. 10’a yakın kişi adına savcılıklara yapılan başvuru ve açılan davalarda mağdurların bir kısmı, hayali olduğu ortaya çıkan arsa alım satımı sonrası Ramazan B.’ye güvendiklerini söylerken, bir kısmı ise B.’nin kendilerine yedirdiği tatlıya bir şey kattığı düşüncesinde.

Üsküdür’da 20 yıldır restoran işleten Erdoğan Ö., Ramazan B. ile ilk olarak müşteri olarak geldiği işyerine tanıştı. Restorana sık sık gelmeye başlayan B., Ö. ile yakınlık kurmaya başladı. Bir süre sonra işlerinin durumunu sahibi olduğu varlıklara ilişkin bilgi aldı. Kendisini müteahhit olarak tanıtan B., Ö.’ye “Çanakkale’de yeni köprü yapılıyor. Bu köprünün civarındaki köylülerde çok sayıda ucuz arsa oluyor. O köylerde benim adamlarım var. Paraya sıkışan köylüyü bana haber veriyor. Aldığım arsalardan kısa sürede iyi kâr elde ediyorum” dedi. B., 15-20 kez yemek-yemek üzere geldiği restoranda Ö.’ye ortak olarak arsa alma teklifinde bulundu. Ö., arsa işinden anlamadığını söyleyerek bu teklifi geri çevirdi. Ancak B., restorana her gelişinde teklifini yineledi. Restorana her gelişinde yüklü bahşiş de yapan B., zaman zaman, arsa satışından kazandığını söylediği paraları da göstermeyi ihmal etmedi. Ö., B.’un ısrarına daha fazla dayanamayarak teklifi kabul etti.



ÖNCE GÜVENİNİ KAZANDI



Ramazan B. ilk olarak 50 bin TL istedi. Ö., 50 bin TL’yi, B.’un adamı olan İbrahim C.’nin şirket hesabına gönderdi. Bir-iki hafta kadar sonra Ö.’nün hesabına 70 bin TL geldi. B., 100 bin TL’ye ortak aldıkları arsayı 140 bin TL’ye sattığını söyledi. Bu durum, Ö.’nün, B.’ye güven duymasını sağladı. Kısa süre sonra B. bu kez 100 bin TL istedi. Ö., aynı şekilde parayı gönderdi. Bu paraya karşılık da 130 bin TL geldi. İkilinin ilişkisi artık iyiden iyiye gelişmişti. Ramazan B. bu süreçte, Ö.’den birkaç kez vekâletname de aldı. B., her arsa satışı sonrası ‘ortağına’, parfüm, kıyafet gibi hediyeler almayı da ihmal etmedi.



ORTADA NE ARSA VAR NE TAPU



İkili bu şekilde 4-5 arsa alım satım işi yaptı. Bir süre sonra B., Kandilli’de sahibi zor durumda olan 600 bin liralık bir daire olduğunu söyledi. B., bu daireyi 450 bin liraya alabileceklerini söyledi. Kısa süre içinde 150 bin TL kâr edebileceklerini söyleyen B., Ö.’den 225 bin TL aldı. Ancak durum birkaç hafta içinde ortaya çıktı. Ö., bir arkadaşının yaptığı uyarı sonrası e-devlet hesabına baktı. Adına, yapıldığı söyleyen herhangi bir arsa tapusunun olmadığını gördü. Tüm işlemlerin hayali olduğunu öğrenen Ö., kısa süre sonra Kandilli’den herhangi bir dairenin de alınmadığını öğrendi. Toplamda 750 bin TL zarar eden Ö., B. hakkında savcılığa, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile suç duyurusunda bulundu.





TATLIYI YEDİ İMZA ATTI



Üsküdar Çengelköy’de perde mağazası işleten Fatih ve Engin Ö. kardeş de, Ramazan B. hakkında savcılık suç duyurusunda bulundu. Ö. kardeşler, 100 bin lirayı aşkın nakit paranın yanı sıra Beylikdüzü Yakuplu’da bulunan deniz manzaralı 1,5 milyon liralık dairenin ellerinden gittiğini iddia ediyor. İki kardeş adına sunulan dava dilekçelerinde ilginç de bir iddia dile getirildi. Dilekçelerde özetle “Ramazan B., müvekkillerin yanına her geldiğinde beraberinde tatlı getirdi. Ancak getirdiği tatlıları, sağlığını gerekçe göstererek, kendisi yemedi. En son getirdiği tatlılardan da iki kardeş yedi. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra notere giderek sözleşme imzalamış. Müvekkiller, yedikleri tatlıdan sonra sersemleştiklerini, okuduklarını anlamadıklarını, imza attıkları evrakın da ayırdına varamamış” denildi. İddiaya göre, Ö. kardeşler, Beyoğlu’nda yapılacak inşaata yatırım yapmak isterken 1.5 milyon liralık dairelerinin başka bir kişiye satıldığını tesadüfen öğrendi. Ö. kardeşler ve avukatları, B.’ye bir daha ulaşamayınca Beyoğlu’nda kat karşılığı inşaatın yapılacağı yere gitti. Tapuda yapılan araştırmada anılan yer koruma kapsamında. Herhangi bir inşaatın yapılması söz konusu değil. Hisseli tapuda Engin Ö. adına görünen kısım ise 11 metre kare. Dava dilekçesinde “Müvekkiller, gelinen aşamada 1.5 milyon liralık yerlerini vererek 43 bin TL’lik arsanın sahibi olmuş durumda” denildi. Mahkemeye yapılan başvuru sonrası Beylikdüzü’ndeki değerli dairenin üçüncü kişilere satışının yapılaması için mahkeme tedbir kararı verdi.



MİLYONLUK DAİRESİ GİTTİ



Ramazan B. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan bir diğer isim ise iş insanı Veli. A. A. İddiaya göre, mali sıkıntı içinde olan A.’nın eşi ile eşit hisseye sahip olduğu Üsküdar Salacak’taki deniz manzaralı 1.5 milyon liralık dairesinin üstünde çok sayıda haciz bulunuyordu. Kendisini müteahhit olarak tanıtan B., başlangıçta A.’ya kredi çıkarabileceğini söyledi. Çıkarılacak kredi için bir takım masrafların olduğunu söyleyen B., A.’dan 96 bin TL aldı. A., bu parayı, B.’un adamı İbrahim C.’nin adına kayıtlı şirketin hesabına gönderdi. Aradan uzun bir süre geçmesine karşın kredi ile ilgili bir gelişme olmayınca A. bir kez daha B.’u aradı. B. bu kez, kredi çekme yerine başka bir formül bulduğunu söyledi. B. bu kez, 4 ortağı olduğunu bu kişilerle birlikte A.’ya ait hisseyi 2.350 bin TL’ye alabileceklerini söyledi. ‘Ortaklarım faize karşı duyarlı insanlar. Dolayısı ile verdikleri paraya karşı ellerinde bir teminat olmalı’ diyen B., A.’nın bu kişilere vekâletname vermesini sağladı. Dairesi üzerinde haciz olduğunu bilen A., B.’a da güvenerek perde işi yapan Fatih ve Engin Ö. kardeşlere vekaletname verdi. A., para beklerken ilginç bir gelişme yaşandı. A., kendisine ait hissenin Fatih Ö.’ye geçtiğini tesadüfen öğrendi. Şok geçiren A., B.’a bir daha ulaşamadı. Borç para arayışında olduğu bir süreçte, milyonluk tapusu da elinde giden A., mahkemeye başvurdu. Yaptığı başvuru sonrası, İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi, tapunun üçüncü kişilere devrine karşı tedbir koydu.



Ramazan B. tarafından dolandırıldıkları iddia edilen kişiler arasında, Veteriner Hekim T. E.’nin, 32 bin TL, tesisat işi yapan B. A.’nın 150 bin TL, emlakçı I. M.’nin ise 30 bin liralık zararlarının olduğu ifade ediliyor.



Sırra kadem bastı



Ramazan B.’un, hakkında dolandırıcılık iddiasında bulunan kişilerden alım-satım yetkisi veren vekâletname aldığına işaret eden Av. Merve Uçanok, “Mağdurların kendi adına çıkan vekâletnamelerden haberi olmadığı gibi, yapılan yolsuz işlemlerden de haberi olmamış. Kendi adını resmi hiçbir işlemde kullanmayan bu kişi, İbrahim C. ve Tamer K. isimli kişiler aracılığıyla bu işleri yürütmüş. Para hareketlerinin tamamı bu kişiler üzerinden yapılmış. Bu işlemleri yaptıktan sonra izini kaybettiren bu kişi yüzünden birçok kişi maddi açıdan büyük zarara uğramış durumda” diye konuştu.



"Dolandırıcılık yaptığını biliyordum"



Konu ile ilgili Ramazan B.’a ise ulaşılamıyor. Ramazan B.’nin üç ayrı GSM hattı da kapalı. Hesabına yüklü miktarda para yatırılan İbrahim C. ise “Yapılan işin dolandırıcılık olduğunu biliyordum. Kendi hesapları ile ilgili sıkıntı olduğunu söyleyerek benim hesaplarımı kullandı. Bu işten toplam kazancım 30-40 bin lira oldu. Ramazan’a ben de ulaşamıyorum” dedi. İbrahim C. adına Şubat 2018’de kurulan Mavibulut Mühendislik tasfiyeye alındı. Söz konusu şirketi tasfiyeye alan İbrahim C., 3 ay önce de Vaniköy Mühendislik ismi ile bir şirket kurdu. İbrahim C., ikinci şirketi ihracat amaçlı kurduğunu öne sürdü. Mağdurların bir bölümü Mavibulut’a bir bölümü ise Vaniköy Mühendislik’in banka hesabına para yatırdı.