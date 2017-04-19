Kimi dövmek istediğim belli

Önceki gün Akatlar'da bir mekanda spor yaparken görüntülenen Seçkin Piriler, Kıvılcım Ural’a üstü kapalı gönderme yaptı.

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan önceki gün Akatlar'da bir mekanda spor yaparken görüntülendi.Kafes içinde kick boks hocası Tayfun Altoz ile antrenman yapan ikili, performanslarıyla dikkat çekti. Piriler, “Kimi dövmek isterdiniz?” sorusu yöneltilince eski eşi Kaan Tangöze’nin sevgilisi Kıvılcım Ural’a üstü kapalı gönderme yaptı. Piriler, “Şimdi yanlış yerlere çekilecek. O kendisini biliyor. İlk zamanlar düşünüyordum da yavaş yavaş bıraktım. Kick boksa ilk başladığım günlerde daha hırslıydım. Sert vuruyordum, hoca şaşırmıştı”