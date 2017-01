Kim Kardashian'ın hırsızı şoförü çıktı!

Paris'te 3 ay önce silahlı saldırıya uğrayan Kardashian'ın, 11 milyon dolar değerinde mücevheri çalınmıştı

ABD’li reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın, 3 ay önceki Paris'te yaşadığı soygunla alakalı yakalanan 17 kişiden birinin Kardashian tarafından tutulan şoför olduğu ortaya çıktı. Kardashian'ın şoförü kenti gezdirmesi için tuttuğu öğrenildi.

11 milyon dolar değerinde mücevher çaldılar

Kim Kardashian geçen sene Paris Moda Haftası sebebiyle gittiği Fransa'nın başkentinde 3 Ekim gününün ilk saatlerinde kaldığı lüks dairede uyuduğu sırada beş silahlı soyguncunun saldırısına uğramıştı. Soygunda hırsızlar ünlü oyuncuya ait içinde yaklaşık 11 milyon dolar değerinde mücevherlerin bulunduğu kutuyu ayrıca bir miktarda nakit parayı çalmıştı. Soygun sırasında üzerine silah doğrultulan Kardashian, hırsızlar tarafından bağlanarak banyoya kilitlenmişti. Kar maskesi ve polis kıyafeti giyen soyguncular daha sonra mücevherlerle birlikte kayıplara karışmıştı.

Limuzin şoförü, Kardashian'ın hareketlerini bildiriyormuş

Fransız polisi soruşturmayı derinleştirerek soygunla ilişkisi bulunduğunu düşündükleri Michael Madar ve Gary Madar isimli iki kardeşi tutukladı. Her iki kardeşin de UNIC Limuzin firmasında çalıştığı belirlendi. Kardashian ailesinin Paris ziyaretlerinde sıklıkla adı geçen limuzin firmasının hizmetinden yararlandığı, 27 yaşındaki Gary Madar'ın, Kim Kardashian'ın şoförü olarak görev yaptığı açıklandı. Polis müfettişlerince sorgulanan iki kardeşin, soygunculara ünlü oyuncunun tam olarak nerelerde bulunacağını bildirdiği, soygunun nerede ve nasıl yapılabileceği yönlendirmesinde bulunduğu belirtildi. Soygunla alakalı olarak toplam 17 kişinin şu ana kadar gözaltına alındığı açıklandı. Zanlıların yaşlarının 27 ile 72 arasında değiştiği, şüphelilerden üçünün de kadın olduğu bilgisi aktarıldı.

Zanlılardan birinin kimliğini banttaki DNA'sı ele verdi

Fransız polisi soygunu gerçekleştiren ekibin elebaşı olarak Pierre B. adlı 72 yaşındaki adamı gösterirken, silahlı soygunu gerçekleştiren beş kişiden birinin kimliğini bizzat Kim Kardashian'ın teyit ettiğini belirtti. Polis ayrıca hırsızlardan birinin kimliğinin, soyguncuların ünlü oyuncuyu bağlamakta kullandığı bir 'bant' parçasında kalan DNA'sından tespit edildiğini açıkladı.

"Beni sırtımdan vuracaklardı"

Kim Kardashian, E Online'da yayınlanan 'The Keeping Up with the Kardashians' şovunun 13. sezon tanıtımında, kardeşleri Khloe ve Kourtney Kardashian'a Paris soygununda yaşadıklarını anlattı. Kim, iki kız kardeşinin karşısında gözyaşları içinde "Onlar (soyguncular) beni sırtımdan vuracaktı. Hiçbir çıkış yoktu. O anları düşündükçe sinirlerim bozuluyor." sözlerini sarf etti.