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Kim Kardashian'ın bir kaseti daha çıktı

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Kim Kardashian'ın bir kaseti daha çıktı
2014'ten beri rap'çi Kanye West ile evli olan reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın cinsel içerikli kasetine ilişkin görüntü büyük yankı uyandırdı.


Son güncelleme: 23 Şubat 2017 08:33

Reality şov yıldızı Kim Kardashian'ın yeni bir cinsel içerikli kaseti olduğu iddiası, magazin gündemine bomba gibi düştü. İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre, Kardashian bu videoda iç çamaşırıyla görünüyor.


AÇIKLAMA YAPTI

Kardashian ise Daily Mail gazetesine konu ile ilgili açıklama yaptı. 36 yaşındaki Kim, kaset için "Yeni değil, eskisi dönüp dolaşıyor yine" açıklamasında bulundu.


İLK KASETİ 2003 YILINDA PATLADI

Kim Kardashian, ilk cinsel içerikli kasetini 2003 yılında o zamanki sevgilisi Ray J ile çekmişti. 2007'de ise kaset sızmış ve yayınlanmıştı.

KANYE WEST İLE EVLİ

Bugüne kadar üç evlilik yapan Kim, 2014'ten beri rap'çi Kanye West ile evli.

İşte Kardashian'ı zora sokan o görüntü;

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