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KİM KARDASHİAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SEVGİLİ İDDİASI GELDİ!

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KİM KARDASHİAN'DAN ÇOK KONUŞULACAK SEVGİLİ İDDİASI GELDİ!
Vogue Arabistan'ın kapak kızı olan Kim Kardashian, verdiği röportajda eşi Kanye West hakkında itiraflarda bulundu.

Medyafaresi.com'un haberine göre; TV şovu yıldızı "Başka erkekler ile çıkarak hayatımı boşa harcamışım" dedi. Kim Kardashian, Vogue Arabistan’ın eylül sayısının kapağında yer aldı. Mugler ile yapılan ortak çalışma neticesinde, markaya ait tasarımlarla kamera karşısına geçen Kardashian, verdiği pozlar kadar yaptığı açıklamalarla da dikkatleri üzerine çekti. Kardashian eşinin “370 milyon dolarlık servetin ve şöhretin için ne düşünüyorsun?” sorusuna ise “Para her zaman amaçtır ama benim için şöhret olmak çok önemli. Şöhrete utanç verici bir şekilde takıntılıydım. Ünlü olmanın bağımlılık yaptığı konusunda hem fikirim” diyerek yanıtladı. Sözlerini sürdüren Kardashian, "Keşke aşkımız daha önceden başlasaymış. Başka erkekler ile çıkarak hayatımı boşa harcamışım." dedi.

 

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