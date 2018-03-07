Kim Kardashian'dan çıplak yemek

Japonya'ya giden Kim Kardashian, gezi sırasında gittiği bir restorantta üstsüz yemek yiyor

Kim Kardashian, bir süre önce verdiği çıplak pozlarla sosyal medyayı sallamıştı. Tokyo'da gece gezintisi yapan Kim Kardashian, akşam yemeğini üstsüz yedi.

Çubukları kullanarak yediği yemek sırasında elleriyle çıplak bedenini kapatan Kim Kardashian, noodle yediği anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Otelden çıktığındaysa mavi bluzunu gri bir etekle kombinlediği görülmüştü.

ABD magazin basınına geçtiğimiz hafta yansıyan haberlere göre Kim Kardashian ile ailenin top model üyesi Kendall Jenner'ın arası açılmıştı. İki kardeş, mesleki kıskançlık nedeniyle birbirlerine küsmüştü