Kardashianlara, arkadaşları Larsa Pippen, Brittny Gastineau, Malika Haqq ve Hrush Achemyan eşlik ediyor.
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Kim Kardashian Tatilde
Kim Kardashian ve ablası Kourtney Kardashian, Meksika tatilini sürdürüyor.
Etiketler: Kim Kardashian, larsa pippen, brittny gastineau, malika haqq, hrus achemyan
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