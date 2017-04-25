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Kim Kardashian Tatilde

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Kim Kardashian Tatilde
Kim Kardashian ve ablası Kourtney Kardashian, Meksika tatilini sürdürüyor.

Kardashianlara, arkadaşları Larsa Pippen, Brittny Gastineau, Malika Haqq ve Hrush Achemyan eşlik ediyor.

 
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