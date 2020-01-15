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Kim Kardashian sözünden döndü! Yine paylaştı!

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Kim Kardashian sözünden döndü! Yine paylaştı!
Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada artık iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşmayacağını söylemişti.

Kim Kardashian, sözünden döndü. Sosyal medya paylaşımı olay oldu.

YİNE PAYLAŞTI
Kim Kardashian, geçtiğimiz aylarda eşi Kanye West'in artık açık giyinmesini istemediğini belirterek "Açıkçası çocuklarım için de daha uygun bir görünüme sahip olmak istiyorum." demişti. Ünlü yıldız, ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinin ardından da artık daha muhafazakar kıyafetler tercih edeceğini belirtmişti. Kardashian, sözünden döndü. Sosyal medya hesabında iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşan ünlü yıldız, gündem oldu.

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