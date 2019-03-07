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Kim Kardashian moda haftasına kıyafetiyle damga vurdu

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Kim Kardashian moda haftasına kıyafetiyle damga vurdu
Moda ikonları arasında gösterilen Kim Kardashian, modanın da ikonu olan Paris’teydi… 38 yaşındaki TV şovu yıldızı, moda haftasını takip etmek için şehre gitti.

İki gün üst üste Azzedine Alaia markasına ait leopar desenli kıyafetler tercih eden Kardashian, stiliyle, moda haftasının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Salı günü ayakkabısından eldivenine leopar desenli bir bodysuit tercih eden Kardashian, dün de yine leopar desenli transparan bir tulum tercih etti.Kardashian, Azzedine Alaia markasının 1991 yılında çıkardığı sonbahar kış koleksiyonundan giydiği tulumunu kadife bir palto ve eşi Kanye West’in tasarımı olan şeffaf stilettolar ile kombinledi. Yaptığ makyajla ki muhtemelen kontur uygulamasının etkisi, farklı bir görünüme sahip olan Kim, farklı saçlarıyla da moda haftasına damga vurdu…

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