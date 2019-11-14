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KİM KARDASHİAN, GÖĞÜS BANTLARI SATMAYA BAŞLAYACAK!

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KİM KARDASHİAN, GÖĞÜS BANTLARI SATMAYA BAŞLAYACAK!
Kim Kardashian, Skims adlı korse markasından şimdi de göğüs bantları satmaya başlayacak. Kim, yıllar önce bu bantları ilk kez bir davete giderken kullanmış ve 'Küçük sırrım' diyerek pratik çözümünü paylaşmıştı...

Yıllar önce göğüs dekolteli bir kıyafeti nasıl giydiğini gözler önüne seren ve bulduğu çözümle şaşkına uğratan Kim Kardashian, minik sırrını ticarete döktü. Skims markasından kısa süre sonra piyasaya çıkacak olan göğüs bantlarının tanıtımını yapan Kardashian “Göğüslerinizi nasıl bantlayacağınızı göstereceğim” diyerek yaptığı Instagram paylaşımında yıllardır kullandığı bantların büyük bir kurtarıcı olduğunu söyledi.

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Kim Kardashian göğüs dekolteli elbisesini bu yöntemle giymişti…

Gaffers adlı ‘Cilt dostu’ olduğunu iddia ettiği bandı yakında piyasaya sürecek olan TV şovu yıldızı, daha önce nakliyecilerin kullandığı bantları meme uçlarına yapıştırarak çözüm yarattığını itiraf etti. O dönem bantların cildini tahriş ettiğini ve kaşıntı yaptığını da belirten Kardashian, bu nedenden dolayı ten rengi özel bantlar ürettiğini belirtti.

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Satışa sunulacak olan bant…

“Meme uçlarınızı kapatmanın bundan iyi çözümü yok” diyen Kardashian, bu ürünü yakında piyasaya sürmek için heyecanlandığını da dile getirdi.

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Kardashian, ürünün nasıl kullanılacağını gösterdi.

Kim, ürünün cilt dostu olduğunu iddia ediyor.

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Kim Kardashian “Meme uçlarınızı kapatmanın bundan iyi çözümü yok” diyor.

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