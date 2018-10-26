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Kim Kardashian: Cinsel sorunum var

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Kim Kardashian: Cinsel sorunum var
Kim Kardashian, cinsel hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kardashian, “Seks konusunda göründüğümün aksine çok güvensiz ve utangacım öyle ki zaman zaman sekse veda kararı aşamasına bile geldim” dedi.

Kim Kardashian, Richardson Magazine mikrofonlarına konuştu.

Özel hayatı hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Kim Kardashian'ın açıklamaları şöyle:

Aslında göründüğümün ve toplumda yaşadıklarımın aksine seks konusunda çok güvensiz ve utangacım. Öyle ki zaman zaman sekse veda aşamasına bile geldim.

Bakmayın ben 50 kişi önüne çıkar ve rahatlıkla çekinmeden soyunabilirim. Ancak yatakta başka bir kişiliğim var. Kendime güvenimi kaybediyorum ve inanılmaz utangacım. 

Öyle ki, zaman zaman sekse veda etme aşamasına bile geldim.

Kim Kardashian, doğum sonrası 30 hatta 40 kilo aldığını hatırlatarak ve kendisini hiç beğenmediğini söyleyerek, "Aslında özel hayatımda çok tutucu bir karakter sahibiyim. Toplum imajımda ise bambaşka biriyim. İki karşıt duygular içerisindeyim. Kısacası seks sorunumun olduğu kanısındayım" ifadelerini kullandı.

Kardashian, kalçalarıyla ilgili olarak, “Her gün ağlıyorum” demişti.

“Kıvrımları seviyorum ama kalçalarmı sevmiyorum ve benim kalçalarım çok büyük” diyen ABD'li yıldız, “Kendime güvenimi kaybettim” şeklinde konuşmuştu.

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