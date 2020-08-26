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Kim Jong-un ölmemiş

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Kim Jong-un ölmemiş
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong’a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından ortaya çıktı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iddiaların ardından ilk kez ortaya çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geçtiğimiz haftalarda sağlığına ve bazı yetkilerini kız kardeşi Kim Yo-jong’a devrettiğine ilişkin iddiaların ardından parti kongresinde ortaya çıktı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iddiaların ardından ilk kez ortaya çıktı
Parti kongresinde delegelere seslenen Kim Jong-un, Kuzey Koreli yetkilileri koronavirüs pandemisi ve Kore Yarımadası'nı vurması beklenen Bavi Tayfunu’na karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iddiaların ardından ilk kez ortaya çıktı

Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore’de koronavirüs salgınının kontrol altına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, çeşitli kaynaklar ülkede bulunan elçiliklerin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun koronavirüs nedeniyle ülkeden ayrıldığını yazdı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iddiaların ardından ilk kez ortaya çıktı

Henüz koronavirüs vakası bildirilmeyen Kuzey Kore’de, şüpheli 1 koronavirüs vakasının olduğu kaydedilmişti. Güney Kore sınırında karantina altına alınan koronavirüs hastası resmi olarak doğrulanmadı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, iddiaların ardından ilk kez ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler’e göre, Kuzey Kore’de 10 milyon kişi gıda güvensizliği yaşıyor.

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