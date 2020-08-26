Kim Jong-un ölmemiş

Ocak ayından bu yana sınırlarını kapalı tutan Kuzey Kore’de koronavirüs salgınının kontrol altına alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor. Ancak, çeşitli kaynaklar ülkede bulunan elçiliklerin ve çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu’nun koronavirüs nedeniyle ülkeden ayrıldığını yazdı.