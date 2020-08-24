  • BIST 1.116
  • Altın 461,173
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6919
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı

Kim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı

»
Kim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı
Bu yılın başında fenalaşarak hastaneye kaldırıldığına dair iddiaların ortaya atıldığı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia geldi...
Son dakika… Kim Jong-un komaya girdi: Ülkeyi kız kardeşine bıraktı

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı… İddianın sahibi ise Güney Kore’nin eski devlet başkanlarından Kim Dae-jung’un danışmanlığını yağan Chang Song-min’den geldi…

Chang Song-min, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un sağlık durumunun çok kötü olduğunu öne sürdü. Güney Kore medyasına konuşan eski danışman, “Onun komada olduğunu tahmin ediyorum, fakat henüz hayatta. Kendisi bu yıl çok az kamuoyunun karşısına çıktı. Bunun sebebi de sağlık durumu” dedi.

Kuzey Kore lideri, kız kardeşini sık sık “hizmetçi” gibi çalıştırdığı için eleştiriliyordu.

DE FACTO İKİNCİ LİDER OLDU
Kim Jong-un’un son dönemde siyaset sahnesinde yükselen kız kardeşi Kim Yo Jong’un ülke yönetimine dahil olduğunu söyleyen Chang Song-min, “Ülkenin yönetimini kardeşi üstlendi. Fakat henüz net bir geçiş süreci yaşanmadı. 33 yaşındaki kardeşi ülkeyi de facto ikinci lider olarak yönetiyor” ifadesini kullandı.

Son dönemde Kuzey Kore yönetiminde söz hakkı elde eden Kim Yo Jong, diplomatik toplantılarda da yer alıyordu.

Nisan ayında kalbini tutarak yere yığıldığı iddiası ortaya atılan Kim Jong-un’un bir kalp ameliyatı geçirdiği öne sürülmüş ve Kuzey Kore liderinin uzun süre yoğun bakımda kaldığı açıklanmıştı. O dönemde Kim Jong-un’un yaşamını yitirdiği de öne sürülmüştü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsveç'te son 150 yılın en fazla ölümü yaşandı20 Ağustos 2020 Perşembe 13:03
  • California'da veba virüsü çıktı19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:13
  • Trump: Pandemide oy kullanmakta sıkıntı yok19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:51
  • Darbe ile alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı istifa etti19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:32
  • Trump: 'Erdoğan birinci sınıf bir satranç oyuncusu'17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:24
  • AB, Türkiye’ye sınırlarını kapattı17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:23
  • İngiltere: 'Türkiye karantina listesine alınacak!'17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:12
  • Rusya koronavirüs aşısını açıkladı: Sputnik V11 Ağustos 2020 Salı 18:21
  • Beyaz Sarayda silahlı çatışma11 Ağustos 2020 Salı 01:19
  • Tarihin en ölümcül salgınlarından bubonik veba yeniden Çin'de ortaya çıktı08 Ağustos 2020 Cumartesi 20:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim