Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi.
TRT'nin sık sık ekrana getirmesi kızıl saçlı kadın taraftarı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına taşıdı...
Sosyal medya kullanıcılarının kimliğini bilmediği kadınla ilgili onlarca mesaj paylaşıldı...
"Kızıl saçlı kız" aslında Vodafone Arena'daki hiçbir maçı kaçırmayan çılgın Beşiktaşlı Eva Hamamcı'dan başkası değildi...
Maç anında büyük heyecan yaşayan Eva Hamamcı, Başakşehir maçında da Marcelo'nun kafasını öpünce gündeme gelmişti..
- BIST 92.468
- Altın 150,328
- Dolar 3,6440
- Euro 3,8996
- İstanbul 12 °C
- Ankara 6 °C
- Kim bu kızıl bayan?
- Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le nikah masasına oturdu!
- CHP'den mühürsüz pusulalarla ilgili yeni hamle!
- Bunlar beyhude gayretler
- Penaltıda yenilgi!
- İstanbul'un göbeğinde tecavüz etti, uyuyakaldı, polis çırılçıplak yakaladı
- Paris'ten arka arkaya son dakika haberleri geliyor!
- Kardashian çıplak fotoğraf yayınladı
- Rüzgarın azizliği!
- Adana'da el yazması Tevrat bulundu
- Atilla Özdemiroğlu unutulmadı
- İsrailliler açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptı
- Daha çok para almak mümkün!
- Bakan Işık'tan flaş S-400 açıklaması
- Almanya'da şok mektup!
Kim bu kızıl bayan?
Beşiktaş-Lyon maçında oynanan futbol geceye damga vururken TRT rejisi tarafından sürekli ekrana getirilen kızıl saçlı kadın taraftar gündem oldu.
Etiketler: Eva Hamamcı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kim bu kızıl bayan?Beşiktaş-Lyon maçında oynanan futbol geceye damga vururken TRT rejisi tarafından sürekli ekrana getirilen kızıl saçlı kadın taraftar gündem oldu.
CHP'den mühürsüz pusulalarla ilgili yeni hamle!CHP, YSK'nın mühürsüz oy kararının iptalini isteyecek
Bunlar beyhude gayretlerReferandumla ilgili Danıştay'a dava açmaya hazırlanan CHP'ye yanıt veren Binali Yıldırım, "YSK'nın kararı kesindir" dedi
İstanbul'un göbeğinde tecavüz etti, uyuyakaldı, polis çırılçıplak yakaladıİstanbul Fatih'te saat 03.00’de kendisinden 39 yaş büyük kadının evine giren ve olay tarihinde 17 yaşında olan M.T., bıçakla tehdit ettiği kadına cinsel saldırıda bulunduktan sonra uyuyakaldı.
Paris'ten arka arkaya son dakika haberleri geliyor!Saldırı dünyaca ünlü bulvarda büyük paniğe yol açtı, görgü tanıkları insanların korkuyla sığınacak bir yer bulmak kaçıştıklarını aktardı.
- 14:55 - Kim bu kızıl bayan?
- 14:51 - Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le nikah masasına oturdu!
- 14:49 - CHP'den mühürsüz pusulalarla ilgili yeni hamle!
- 14:48 - Bunlar beyhude gayretler
- 14:45 - Penaltıda yenilgi!
- 14:38 - İstanbul'un göbeğinde tecavüz etti, uyuyakaldı, polis çırılçıplak yakaladı
- 14:36 - Paris'ten arka arkaya son dakika haberleri geliyor!
- 13:53 - Kardashian çıplak fotoğraf yayınladı
- 13:43 - Rüzgarın azizliği!
- 13:41 - Adana'da el yazması Tevrat bulundu
- 13:33 - Atilla Özdemiroğlu unutulmadı
- 13:23 - İsrailliler açlık grevi yapılan cezaevinin önünde mangal yaptı
- 13:21 - Daha çok para almak mümkün!
- 13:18 - Bakan Işık'tan flaş S-400 açıklaması
- 13:08 - Almanya'da şok mektup!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim