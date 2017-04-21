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Kim bu kızıl bayan?

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Kim bu kızıl bayan?
Beşiktaş-Lyon maçında oynanan futbol geceye damga vururken TRT rejisi tarafından sürekli ekrana getirilen kızıl saçlı kadın taraftar gündem oldu.


 Vodafone Arena tribünlerindeki kızıl saçlı taraftar, TRT rejisi tarafından sık sık ekrana getirildi.
TRT'nin sık sık ekrana getirmesi kızıl saçlı kadın taraftarı sosyal medyada gündemin ilk sıralarına taşıdı...
 Sosyal medya kullanıcılarının kimliğini bilmediği kadınla ilgili onlarca mesaj paylaşıldı...
"Kızıl saçlı kız" aslında Vodafone Arena'daki hiçbir maçı kaçırmayan çılgın Beşiktaşlı Eva Hamamcı'dan başkası değildi...
 Maç anında büyük heyecan yaşayan Eva Hamamcı, Başakşehir maçında da Marcelo'nun kafasını öpünce gündeme gelmişti..

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