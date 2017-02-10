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Kilo verdi, yeniden doğdu

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Kilo verdi, yeniden doğdu
90 kilo verdikten sonra 'Hayatımı yaşamak istiyorum' diyerek nişanlısı Kıvanç Arslan'dan ayrılan Pelin Öztekin yeni bir aşka yelken açtı.

 Tüp mide ameliyatı geçirdikten sonra 90 kilodan fazla vererek 60 kiloya kadar düşen Pelin Öztekin'in ilk işi nişanlısı Kıvanç Baran Arslan'dan ayrılmak olmuştu. Kilolu olduğu dönemde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kıvanç Arslan'a “Hayatımı yaşamak istiyorum..” diyerek nişan atıp sonra tekrar barışmışlardı…

Son zamanlarda sürekli olarak 90 kilo vermesiyle gündemden düşmeyen Pelin Öztekin bu kilolar gittikten sonra hızını alamadı ve yeni sevgili yaptı!.. Yeni sevgilisi Baha Kocaaslan ile oldukça samimi pozlar veren Pelin Öztekin mutlu haliyle dikkat çekti. Henüz Pelin Öztekin sosyal medyada bir paylaşım yapmazken sevgilisi Baha Kocaaslan'ın 4 gün önce yaptığı ilk paylaşımda 'Hoşgeldin' demesi, önceki gece de asansörde pijamalarla çekilen fotoğraflarının altına 'Pijamalarla nereye aşkısı' yazması dikkat çekti. Pelin ise son olarak 2 gün önce elinde beyaz orkidelerle çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşmıştı. Yeni aşka eski nişanlı Kıvanç Anslan'ın ne yorum yapacağı merak konusu oldu.

BİRBİRLERİNE 'AŞKISI' DİYORLAR...

Baha Kocaaslan adlı genç adam, Pelin Öztekin ile asansörde çekilmiş bu fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Not olarak da 'Pijamalarla nereye aşkısı?' yazdı.

YENİ SEVGİLİ ÇAPKIN!

Instagram sayfasında onlarca farklı kadınla gece kulübünde eğlenirken fotoğrafları olan Baha Kocaaslan, 4 gün önce de Pelin Öztekin ile ilk fotoğrafını paylaştı ve altına da 'Hoşgeldin' notunu düşmüş.

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