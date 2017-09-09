Kars İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından SİHA destekli iki ayrı operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden biri Andok Siyabent kod adlı Göksel Tiryaki olduğu belirlendi. Öldürülen teröristin 25 Ağustos 2016'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin Ardanuç'ta saldıranlardan biri olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.
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Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna Artvin'de saldıran teröristlerden Andok Siyabent kod adlı Göksel Tiryaki Kars'ta öldürüldü.
Etiketler: CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, konvoy, saldırı, haberler
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