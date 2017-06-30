Kılıçdaroğlu'nun kaldığı karavan ilk kez görüntülendi!

Adalet Yürüyüşü'nde 15 gün geride kaldı. Gündüzleri yürüyen Kılıçdaroğlu, geceyi yürüyüş güzergahındaki kamp alanlarına park edilen karavanda geçiriyor. İşte o karavanın görüntüleri..

15 Haziran'da Ankara Güvenpark'tan İstanbul’daki Maltepe Cezaevi’ne yürüyüş başlatan Kılıçdaroğlu, 15 günü geride bıraktı. Bugüne kadar yaklaşık 275 kilometre yol kateden Kılıçdaroğlu, yürüyüşüne bugün Sakarya'da devam ediyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, geceleri, partisi tarafından kiralanan karavanda konaklıyor.

Yürüyüş güzergahında belirlenen kamp alanlarına park eden karavanda dinlenen Kılıçdaroğlu, akşamları zaman zaman misafirlerini de karavanda ağırlıyor.

Otobüsten dönüştürülen karavanda mutfak, salon bölümü, yatak odası, duş ve tuvalet bulunuyor.

KESK BAŞKANI VE GÜLRİZ SURURİ DE YÜRÜYÜŞE KATILDI

Bugün Sakarya’nın Hendek İlçesi Nuriye Mahallesi’nde başlayan ’Adalet Yürüyüşü’nde yaklaşık 5 kilometre yüründü. Hendek Büyükdere mevkiine gelindiğinde mola verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve yürüyüşe katılanlar yaklaşık yarım saat mola verdikten sonra yeniden yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe KESK Genel Başkanı Lami Özgen ve yönetim kurulu üyeleri, sanatçı Gülriz Sururi, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Tevfik Kızgınkaya da katıldı. Yürüyüş sırasında yol kenarında üzerinde Alparslan Türkeş’in fotoğrafının bulunduğu, ’Başbuğum; ülkücüler zindanlara atılırken devlet seyretti’ yazılı döviz taşıyan bir kişi yürüyenleri selamladı. Yürüyüş sırasında balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar alkışlarla yürüyenlere destek oldu.

YÜRÜYÜŞ PROGRAMI SICAĞA GÖRE AYARLANIYOR

Saat 10.00’da vermiş olduğu ilk molanın ardından saat 10.30’da yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Sakarya 2. Organize Saniyii'nin karşısındaki alana ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun saat 17.00’de yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında kendisine destek verenleri alkışlar ile selamladı.