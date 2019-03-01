Kılıçdaroğlu'nun cevabı genci tatmin etmedi

Bursa’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen bir genç, HDP ile iş birliği yapıp yapmadıklarını sordu.

Kılıçdaroğlu'nun kısa bir açıklama yapmasına rağmen genç, "Bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" diyerek tatmin olmadığını söyledi.

BURSA'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludağ yolunda çektiği tanıtım filminin ardından Nilüfer, Osmangazi, Kestel ve Gürsu ilçelerinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş adamları ile buluşma toplantılarına katıldı. Yoğun geçen Bursa programına aynı gün ikinci kez gittiği Kestel ilçesinde son veren Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkan adaylarıyla birlikte çay bahçesinde sohbet etti.

Çay bahçesinden ayrıldığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen M.A. isimli genç, CHP'nin HDP ile ittifakını sordu. M.A., Kılıçdaroğlu'na "CHP Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP'de terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" şeklinde soru yönetti."CHP'ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var"

Bunun üzerine M.A. isimli gence kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile iş birliği yaptık. Saadet Partisi ile de dirsek temasımız var. Bunu da kamuoyuna deklare ettik. Bak şunu söyleyeyim sandıkta ittifaka gidiyoruz. Bu ülkede her seçmenin oyunu istiyoruz. Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Vatandaş gelip CHP'ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz bütün vatandaşlarımızı severiz, bütün vatandaşlarımıza saygı duyarız. Kimlerin teröristlerle iş birliği yaptığını kimlerin Habur'da ne yaptığını da siz benden daha iyi biliyorsunuz" dedi.

Daha sonra araya giren korumalar M.A.'yı uzaklaştırırken Kılıçdaroğlu'da partisinin belediye başkan adaylarıyla vedalaşıp makam aracına binerek Bursa'dan ayrıldı.