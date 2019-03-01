  • BIST 104.113
  • Altın 225,496
  • Dolar 5,3567
  • Euro 6,0872
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Kılıçdaroğlu'nun cevabı genci tatmin etmedi

»
Kılıçdaroğlu'nun cevabı genci tatmin etmedi
Bursa’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen bir genç, HDP ile iş birliği yapıp yapmadıklarını sordu.

 Kılıçdaroğlu'nun kısa bir açıklama yapmasına rağmen genç, "Bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" diyerek tatmin olmadığını söyledi.

BURSA'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludağ yolunda çektiği tanıtım filminin ardından Nilüfer, Osmangazi, Kestel ve Gürsu ilçelerinde akademik odalar, STK temsilcileri, esnaf odaları, muhtarlar ve iş adamları ile buluşma toplantılarına katıldı. Yoğun geçen Bursa programına aynı gün ikinci kez gittiği Kestel ilçesinde son veren Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkan adaylarıyla birlikte çay bahçesinde sohbet etti.

Çay bahçesinden ayrıldığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen M.A. isimli genç, CHP'nin HDP ile ittifakını sordu. M.A., Kılıçdaroğlu'na "CHP Atatürk'ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP'de terörist PKK'nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor?" şeklinde soru yönetti."CHP'ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var"

Bunun üzerine M.A. isimli gence kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İYİ Parti ile iş birliği yaptık. Saadet Partisi ile de dirsek temasımız var. Bunu da kamuoyuna deklare ettik. Bak şunu söyleyeyim sandıkta ittifaka gidiyoruz. Bu ülkede her seçmenin oyunu istiyoruz. Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Vatandaş gelip CHP'ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz bütün vatandaşlarımızı severiz, bütün vatandaşlarımıza saygı duyarız. Kimlerin teröristlerle iş birliği yaptığını kimlerin Habur'da ne yaptığını da siz benden daha iyi biliyorsunuz" dedi.

Daha sonra araya giren korumalar M.A.'yı uzaklaştırırken Kılıçdaroğlu'da partisinin belediye başkan adaylarıyla vedalaşıp makam aracına binerek Bursa'dan ayrıldı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İmamoğlu iddialı konuştu "Biz kazanacağız, iyi ki bu adam kazanmış diyecekler"26 Şubat 2019 Salı 11:16
  • Kararı YSK verecek25 Şubat 2019 Pazartesi 18:56
  • Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Mustafa Şentop TBMM seçildi24 Şubat 2019 Pazar 23:52
  • "İstanbul'u hasta ettiler"24 Şubat 2019 Pazar 01:55
  • Tunç Soyer: CHP İzmir'de yüzde 57 oy alacak23 Şubat 2019 Cumartesi 14:08
  • Deniz Baykal yemin etti21 Şubat 2019 Perşembe 15:26
  • Erdoğan'ı kızdıran sözler20 Şubat 2019 Çarşamba 16:33
  • İmamoğlu'nun İstanbul için projeleri ne?20 Şubat 2019 Çarşamba 16:23
  • Cumhur ittifakı ortak miting için anlaştı20 Şubat 2019 Çarşamba 15:10
  • "CHP'nin kapatılması ve tahliye edilmesi gerekiyor"20 Şubat 2019 Çarşamba 12:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim