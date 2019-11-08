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KILIÇDAROĞLU'NU SEVİNDİREN HABER!

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KILIÇDAROĞLU'NU SEVİNDİREN HABER!
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemesine yönelik kararı bozuldu.

İstinaf Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemesine yönelik kararı bozdu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Man Adası" iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

BirGün'ün ulaştığı CHP kaynakları tazminat kararının bozulduğunu aktardı. Kaynaklar, konu hakkında ayrıntılı bilgiyi avukatların vereceğini ve kısa sürede açıklama yapacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu, daha önce de söz konusu iddiaları nedeniyle Erdoğan'a birçok kez tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

NE OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası’ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

DAVA DİLEKÇESİNDEN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin 21 Kasım 2017'deki grup toplantısında birtakım belgeler açıklayacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının yurt dışına milyonlarca dolar para transferi yapıldığını iddia ettiği belirtilmişti.

Dilekçede, davalı Kılıçdaroğlu'nun 28 Kasım 2017'de de "yurt dışına milyonlarca dolar para aktarıldığını ispat ediyorum" şeklinde elinde salladığı ancak göstermediği, basına da dağıtmadığı, ne olduğu belli olmayan kağıtlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına iftira yolu ile hakarette bulunduğu iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018 tarihindeki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada ise ısrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan, küçük düşürücü, aşağılayıcı ve gerçek dışı ithamlar isnat ederek, iftiralarına ve ağır hakaretlerine devam ettiği iddiasında bulunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu konuşmalarına yer verilmişti.

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