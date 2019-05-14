Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama 'Ne olursa olsun kazanacağız"

YSK, CHP ve İYİ Parti'nin İstanbul seçimlerinin tümüyle iptal edilmesi istemini oybirliği ile reddetti.

CHP Genel Başkanı Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul" dedi ve ekledi: "Ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız." İYİ Parti lideri Meral Akşener de 23 Haziran'da yine Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret etti. Liderler görüşme sonrası kameraların karşısına geçti.

YSK'nın İstanbul seçimlerinin tümüyle ilgili yaptıkları başvuruyu iptal etmesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul. Düşünün sandık aynı, heyet aynı, seçmen aynı, oy kullanıyorlar. Oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK, sadece birini doğru bulmuyorum diyor. Neden burada yanlışlık yapıldı? Hangi gerekçeye göre? YSK'da yedili bir çete var, talimatla karar alıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ne olursa olsun İstanbul’da seçimi alacağız. 16 milyon İstanbullunun vicdanına güveniyoruz. Ekrem İmamoğlu sadece CHP’nin adayı değildir, 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Bu kadar haksızlık olamaz. Bu haksızlık karşısında da susmak dilsiz şeytanlıktır" ifadesini kullandı.