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Kılıçdaroğlu'ndan önemli talimat!

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Kılıçdaroğlu'ndan önemli talimat!
31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasındaki süreçte, CHP camiasında yaşanan 'bilgi kirliliğine' önlem olarak Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti.

CHP lideri; Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dışında kampanya süreci ile ilgili sadece 3 ismin görevlendirildiğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun talimatına göre İmamoğlu ve Kaftancıoğlu dışında; 23 Haziran’da yenilenecek olan İBB seçimlerinde kampanya sürecini yürütmek üzere CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Seyit Torun ve Onursal Adıgüzel’in görevlendirildi.

Bu 5 ismin dışında hiçbir CHP'linin, kampanya ile ilgili yorum, analiz ve değerlendirme yapmamaları isteniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzası ile CHP örgütlerine gönderilen yazıda “23 Haziran'da YSK darbesi sonucu gaspedilen ve yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde kampanya sürecini tüm boyutlarıyla yürütmek amacıyla genel merkezimizce; Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Yerel Yönetim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel görevlendirilmiştir” denildi.

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“SÜRECİN UYUM İÇERİSİNDE YÜRÜTÜLMESİ İÇİN…”

İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte 23 Haziran'daki demokrasi mücadelesi zaferle sonuçlanıncaya kadar CHP örgütü ve tüm yurttaşlarla beraber bu sürecin uyum içinde yürütülmesinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

CHP’Lİ VEKİLLERE UYARI!

Talimatın, özellikle 31 Mart öncesindeki kampanya süreci ile 31 Mart’tan sonraki ‘matbata’ sürecinde kamuoyunun önüne sosyal medya hesaplarından sık sık açıklamalar yaparak, ‘bilgi kirliliğine’ neden olan, çoğu milletvekili, CHP’li isimlere ‘uyarı’ olarak değerlendiriliyor.

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