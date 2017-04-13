CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam Kanal D/CNN Türk ortak yayınında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu programda; yeni anayasa taslağının detaylarından, daha önce dile getirdiği 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin iddialara kadar birçok konuda açıklamalarda buludu. Programın sonunda TRT’nin ‘yandaş’ yayıncılığından şikayet eden ve hükümet yanlısı medyanın yalan haberciliğine yüklenen CHP lideri, yaptığı ‘gazeteci’ tarifi ile de geceye damga vurdu. Yandaş medyanın hakkında yaptığı haberlere değinen Kılıçdaroğlu “Gazeteci kalemini satmaz, talimatla yazı yazmaz… Gazeteci özgür olmalı istediğini sorup istediğini yazmalı” diye konuştu.
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Kılıçdaroğlu’ndan ‘müthiş’ gazeteci tarifi
Hükümet yanlısı medyanın hakkında yaptığı yalan haberlere isyan eden Kılıçdaroğlu, yaptığı 'gazeteci tarifiyle' geceye damga vurdu.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu
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