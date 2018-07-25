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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay mesajı

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Kılıçdaroğlu'ndan kurultay mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay için gerekli imzaların toplandığı iddialarıyla ilgili olarak, “Getirsinler genel merkez yerinde duruyor” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim isteyen muhaliflerin imzaları topladığı iddiası üzerine, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi.

BİNALİ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, 1 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DÜŞÜNCELERİMİZİ AKTARDIK"

Yıldırım'a, seçilmesinden dolayı iyi dileklerini ve düşüncelerini aktarma fırsatı bulduklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi açısından, hem bürokratik açıdan parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması açısından hem parlamentoda, örneğin torba yasalar gibi düzenlemelerin görüşülmemesi açısından düşüncelerimizi aktardık Sayın Başkan'a" şeklinde konuştu.

BERBEROĞLU VE ERDEM'İN DURUMUNU ANLATTI

Yıldırım'a, cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile ilgili düşüncelerini de ilettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken Sayın Berberoğlu'nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle Sayın Başkan'a aktardık. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur, yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur diye düşünüyoruz. Düşüncelerimizi Sayın Başkan ile paylaştık."

KONGRE İÇİN KONUŞTU: GETİRSİNLER

Kılıçdaroğlu, partideki muhaliflerinin olağanüstü kurultay için imza toplamalarına ilişkin de konuştu. CHP lideri "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel merkez yerinde duruyor." dedi.

CHP'Lİ TÜZÜN DUYURMUŞTU

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için gerekli olan yeter sayıda imzanın toplandığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'yarın saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir."

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