Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu için flaş suç duyurusu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, bir televizyon kanalında kendisi hakkında söylediği sözler nedeniyle, 'kamu görevlisine hakaret, iftira ve tehdit' suçlamalarından suç duyurusunda bul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Ankara Adliyesi'ne gelerek suç duyurusu ve manevi tazminat davası dilekçesini verdi. Dilekçede, İçişleri Bakanı Soylu'nun bir televizyon kanalındaki konuşması nedeniyle kamu görevlisine hakaret, iftira ve tehdit suçlamalarından suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. Bakan Soylu'nun sözlerinin eleştiri ve ifade özgürlüğü kapsamında görülme şansının bulunmadığı belirtilen dilekçede, "Üstelik davalının hakaret sözleri, alıntılanan bu sözlerle sınırlı kalmadığı gibi aynı zamanda fütursuzca iftira ve tehditte bulunaktan da geri kalmamıştır. Davalı, eleştiride bulunma amacıyla hakaret etmemiştir. Davalı, açıkça ve bilinçli bir şekilde vekil edenin kişilik değerlerini hedef almıştır. Davalının, hakaretlerinin hoş görülme olasılığı bulunmamaktadır" denildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: "Şüphelinin, suç konusu sözlerinin tamamen hakaret, iftira ve tehdit kapsamlı olduğunun anlaşılması, üstelik bilinçli bir şekilde söylemiş bulunması, bu sözlerin eleştiri kapsamlı söylendiğinin kabul edilemeyecek olması ve hakaret, iftira ve tehdit suçlarının tüm unsurları ile oluşmuş olması ile suçların hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı göreviyle ilişkili bulunmaması nedeniyle şüpheli hakkında derhal soruşturma başlatılarak öncelikle Anayasa 83 maddesi gereğince dokunulmazlığı kaldırılmak üzere TBMM'ye fezleke düzenlenmesi sonrasında da belirtilen suçların tamamından kamu davası açılmasının sağlanmasını talep ediyoruz." Dilekçede, Bakan Soylu hakkında ayrıca 100 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldığı da belirtildi.