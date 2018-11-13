Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a tazminat

Kılıçdaroğlu Man Adası iddiaları nedeniyle 130 bin lira tazminata mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini söylemişti.

CHP para transferlerine ait belgeler olduğunu söyledikleri dekontları göstermiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, "ddiaların tamamı yalan, gösterdiği kağıtların da tamamı sahtedir" demişti.

Ankara Başsavcılığı, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı ‘Man Adası belgeleri’yle ilgili başlattığı soruşturmada dekontların gerçek olduğunu tespit etmiş, “Kara para yok” diyerek Erdoğan’ın oğlu, dünürü ve eniştesi dahil beş şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Kılıçdaroğlu iddialar nedeniyle daha önce de 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişti.