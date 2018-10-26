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Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler'in Ailesine Taziye Ziyareti

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Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler'in Ailesine Taziye Ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden foto muhabiri Ara Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden foto muhabiri Ara Güler'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ara Güler'in Beyoğlu'ndaki evine gelen Kılıçdaroğlu, Güler'in asistanı Fatih Aslan, dostları Melih Berk ve Dayk Miricanyan ve makam şoförü Mahmut Genç ile görüştü ve başsağlığı dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Ara Güler'in Türkiye'nin gurur kaynağı bir fotoğrafçı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Kendisini ilk tanıdığımda heyecanlanmıştım, dünya çapında bir fotoğrafçı fotoğraflarımı çekecekti. Oldukça güçlü bir espri ve gözlem yeteneği vardı. Kendisini tanımak benim için büyük bir onur. Cenazesine katılamadım çünkü yurt dışındaydım. Kendisini hemen hemen halkımızın her kesimi büyük bir huşu içerisinde sonsuzluğa yolcu etti. Bugün ailesini ziyaret ettim, onlara baş sağlığı dileklerimi ilettim. Allah rahmet eylesin diyorum. Onunla her zaman onur ve gurur duyacağız. O, Türk fotoğraf dünyasına kalıcı, çok önemli eserler bıraktı; gelecek kuşaklar için de son derece değerli fotoğraflardır bunlar."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun buradan ayrılmasının ardından Güler'in evinde, Picasso'nun Ara Güler'i resmettiği bir tablo, Güler'in Leica marka fotoğraf makinası ve mumların da yer aldığı, Ara Güler için hazırlanan köşe gazetecilere açıldı.

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