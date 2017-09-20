Kılıçdaroğlu'na derdini anlatırken...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, şehit Astsubay Mustafa Acar ve şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın ailelerini ziyaret etti.

Çeşitli ziyaretler için Çorum'a gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililer tarafından Sungurlu İlçesi'nde karşılandı. Kılıçdaroğlu, ardından karayoluyla geçtiği Çorum kent merkezinde Organize Sanayi Bölgesi'nde özel bir işletmeyi ziyaret ettikten sonra Osmancık İlçesi'nde 24 Haziran 2016'da Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin otomatik silahlarla askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Mustafa Ayna'nın ailesini ziyaret etti.



Ziyaret çıkışında emekli olduğu belirtilen Şaban Taşlı, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkanım emeklilerin hali perişan" diye seslendikten sonra bayıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adamın sedyeye taşınmasına Kılıçdaroğlu da yardım etti. Yaşlı adam ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kemal Kılıçdaroğlu, ardından Batman'ın Kozluk İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın’ın ailesini evlerinde ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU: TERÖRÜ BİTİRECEĞİM



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum'un Osmancık İlçesi'nde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesini, evlerinde ziyaret etti, taziyelerini iletti. Kılıçdaroğlu, burada yarım saat kaldıktan sonra, Laçin İlçesi'ne geçti. Laçin'e bağlı Gökgözler Köyü'nü ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köydeki Cemev'nde halka hitap etti. Terörü 4 yıl içerisinde bitireceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede hepimizin kardeşçe yaşaması gerekiyor. Az önce bir emekli geldi yanıma, 'emeklileri bunlar bitirdiler, sahip çık' dedi ve bayıldı. Eğer hepimizin karnı doyarsa, çocuklarımızı okula güleryüzle gönderirsek, hepimiz Türkiye’nin büyüdüğünü kalkındığını görebilirsek, Türkiye’de terörün olmadığını Türkiye’de barışın olduğunu hep beraber görebilirsek, duyup yaşarsak o zaman bu ülkeye huzuru getirmiş oluruz. Benim size sözüm var. Bu millete sözüm var. Terörü en geç 4 yıl içerisinde bitireceğiz. Bu ülkeye, huzuru, barışı, kardeşliği getireceğiz. Bunu yapmanın tek yolu var. Gücümüzü, sizden milleten alıyoruz. Hep birlikte nerde yaşıyorsak yaşayalım. Doğu’da, Batı’da, Kuzey’de nerde yaşıyorsak yaşayalım. El ele vereceğiz. Gönül gönüle vereceğiz. Bu ülkede huzuru, birlikteliği hep birlikte sağlayacağız" dedi.



Kılıçdaroğlu, ardından Laçin ilçesindeki kahve ziyaretinin arından ilçeden ayrıldı.