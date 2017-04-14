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Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlatıldı

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Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlatıldı
TSK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin inceleme başlattı.

Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal  Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun  incelendiği bildirildi.  Genelkurmay Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir  ve ilçelerindeki programları kapsamında ziyaret ettiği Bandırma'daki 6'ncı Ana  Jet Üs Komutanlığında askeri törenle karşılanmasına ilişkin yazılı açıklama  yaptı.  Açıklamada, "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal  Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti  ile ilgili konu incelenmektedir" ifadesine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI 

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine dün Bandırma’dan başladı. Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak dün sabah sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi.Tören mangası CHP Lideri’ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılama ve ziyaret fotoğrafları, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın Facebook sayfasında paylaşıldı.Bu görüntüler seçim yasaklarına girdiği iddia edildi ve tartışıldı.

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