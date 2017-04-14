Kılıçdaroğlu'na askeri karşılama ile ilgili inceleme başlatıldı

TSK, Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına ilişkin inceleme başlattı.

Genelkurmay Başkanlığınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konunun incelendiği bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Balıkesir ve ilçelerindeki programları kapsamında ziyaret ettiği Bandırma'daki 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında askeri törenle karşılanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Anamuhalefet partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Nisan 2017 tarihinde 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığını ziyareti ile ilgili konu incelenmektedir" ifadesine yer verildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir ve ilçelerini kapsayan gezisine dün Bandırma’dan başladı. Kılıçdaroğlu’nu taşıyan özel uçak dün sabah sivil uçuşlar için de kullanılan Bandırma 6’ncı Ana Jet Üs Komutanlığı pistine indi.Tören mangası CHP Lideri’ni selamlayarak karşıladıktan sonra Kılıçdaroğlu, yanındakilerle birlikte Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Ahmet Biçer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Karşılama ve ziyaret fotoğrafları, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’nın Facebook sayfasında paylaşıldı.Bu görüntüler seçim yasaklarına girdiği iddia edildi ve tartışıldı.