Kılıçdaroğlu uzaylı, Erdoğan hortumcu!

İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nu uzaylıya benzetti. Soylu, DP Genel Başkanı iken de Erdoğan'ı banka hortumcularına benzetmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dönemde yaptığı konuşmalarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yükleniyor. Soylu, Mersin’de dün düzenlenen mitingde Kılıçdaroğlu'nu plastik şova benzeterek, hangi şekle koyarsan o şekle gelen bir adam olduğunu söyledi ve "Uzayda yaşamış olabilir mi bu? Uzay yaratığına benziyor" dedi.

Soylu'nun benzetmeleri yeni değil.

Zira Soylu, Erdoğan'ı da "banka hortumcuları"na benzetmişti.

Süleyman Soylu henüz AKP’li değil. DP’nin Genel Başkanı. DP Bursa İl Teşkilatı’nın kongresinde konuşuyor. Konuşmasında AKP’ye kapatma davası açılmasına da değinen Soylu “AKP'yi kapatmaya çalışmak, ona can simidi atmaktır. Bırakın AKP'nin defterini millet dürsün. Bırakın AKP’ye zıkkımın kökünü gösterelim” diyor.

Tek korkusunun Menderes ve Polatkan’ın yakasına yapışması olduğunu söyleyen Soylu sözlerini şöyle sürdürmüştü:



“AKP Hükümeti, milli iradeyi hoyratça kullanma ve içini tamamen boşaltmaktadır. Halkın yüzde 47'sinin oyunu almış bir partinin kapatılmayı bekliyor olması ne kadar üzücü. Bu utanç verici bir durum. Buradan sesleniyorum; AKP’yi kapatmayın. Onu yolsuzluğu, başarısızlığı, beceriksizliği ve samimiyetsizliğiyle baş başa bırakalım. Ona can simidi atmayın. 39 yaşında olan bir Türk gencine, bana bırakın. Bırakın ki millet iradesini nasıl duvara toslattırdıklarını anlatayım. AKP’ye millet iradesini mahkeme kapılarına düşürmenin bedelini ödeteceğiz. Bırakın bunların defterini millet dürsün.”

“BANKA HORTUMCULARINDAN NE FARKI VAR”

Türkiye'de belirsizlik ve soru işaretleri olduğunu da söyleyen Soylu “Türkiye'de siyaseti bitirdiler. Türk siyasetini pelteye dönüştürdüler. Vahşi, acımasız ve ahlaksız bir siyasete dönüştürdüler. Buradan AKP ve CHP'ye sesleniyorum. Ey AKP, ey CHP, oynadığınız bu siyaset oyunu sadece milletin kaderini geleceğini etkilemekle kalmıyor. Milleti yok eden bu ahlaksız oyundan vazgeçin. Benim milletimin ne derdi var başörtüsüyle, birbirlerinin inancıyla? Sorun bunların siyaset anlayışında. Ey millet size soruyorum. Erdoğan’ın Baykal'ın banka hortumcularından ne farkı var?” demişti.

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